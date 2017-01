Dacă cel mic se apropie de televizor pentru a vedea mai bine, e timpul să meargă la oftalmolog

Problemele oculare la copii sunt mai greu de depistat, deoarece aceștia nu știu întotdeauna să explice simptomele pe care le au. De aceea, de multe ori, părinții ajung foarte târziu la medic, când bolile sunt deja într-un stadiu avansat și sunt mai greu de tratat.Una dintre cele mai frecvente afecțiuni oculare, în rândul copiilor, este astigmatismul. Această boală este caracterizară de curbura corneei, suprafața din față a ochiului, care în loc să fie rotundă este ovală.Astigmatismul este extrem de frecvent în rândul copiilor cu probleme de vedere, însă nu este o afecțiune gravă de sănătate, acesta putând fi corectat cu ajutorul lentilelor de contact, a ochelarilor, iar în ultimă instanță, prin intervenție chirurgicală.„Această tulburare de refracție necesită tratament, doar dacă este la valori mari, însă, dacă aceasta nu afectează calitatea vieții pacientului, nu se impune tratament. Astigmatismul are și caracter ereditar, iar în acest caz apare chiar de la naștere (astigmatism congenital) și foarte des este însoțit și de alte tulburări de vedere, cum ar fi hipermetropie sau miopie, însă în majoritatea cazurilor apare în cursul vieții”, explică specialiștii de la Institutul „Microchirurgia Ochiului”.De ce apare astigmatismulDeocamdată, cauzele apariției acestei afecțiuni nu sunt cunoscute și nici de ce la unele persoane apare, iar la altele nu, însă medicii oftalmologi consideră că factorii de risc ar putea fi infecțiile oculare, modificarea corneei ca urmare a unor intervenții chirurgicale, traumatismele oculare și contuziile, precum și perforații ale corneei.„Astigmatismul poate fi determinat și de anumite anomalii ale cristalinului, însă acesta apare în cazul unor afecțiuni, precum hipertensiune arterială ori diabet și poate fi corectat prin tratarea și ținerea sub control a afecțiunii responsabile (administrarea de tratament hipertensiv sau insulinic, după caz). Astigmatismul poate afecta calitatea vieții pacienților, din cauza simptomelor pe care le determină. Pacienții resimt oboseală oculară, dureri de cap, scăderea acuității vizuale, mai ales la distanță”, adaugă medicii oftalmologi.Așadar, oricine are un istoric familial, în care este prezent astigmatismul, trebuie să facă măcar un control de rutină copilului, pentru ca afecțiunea să fie descoperită din timp. În urma unui examen oftalmologic, medicul specialist poate diagnostica afecțiunea. Cu cât este descoperită mai devreme, cu atât poate fi corectată mai repede, pentru că altfel, dioptriile cresc de la an la an.Dacă observați că cel mic are tendiță să se încline pentru a obține o imagine mai bună a obiectelor, dacă mijește ochii încercând să focalizeze un anumit obiect, precum și dacă se plânge de dureri de cap, obosește repede și are senzație de disconfort și iritație a ochilor, prezentați-vă, de urgență la un medic oftalmolog!Metode de tratamentÎn urma investigațiilor făcute de medicul oftalmolog, acesta stabilește dacă cel mic are nevoie de tratament sau nu, în funcție de stadiul de gravitate al afecțiunii, dar și de problemele asociate. Astfel, dacă cel mic are nevoie de intervenție rapidă, probabil medicul va recomanda ochelari de vedere.Lentilele de contact sunt indicate copiilor care au vederea foarte grav afectată, acuză dureri de cap puternice și oboseală oculară. Acești copii nu se pot concentra, fiindu-le afectată activitatea la școală. Lentilele pentru astigmatism sunt diferite de cele normale, deoarece revin la poziția inițială, după fiecare clipire.Ochelarii pentru astigmatism sunt special creați, cu lentile cilindrice, pentru corectarea corneei. Medicul poate stabili dioptriile necesare fiecărui copil în parte, în funcție de stadiul astigmatismului, în urma unui control amănunțit. Intervenția cu laser nu este o metodă de tratament folosită foarte des, medicii apelează la ea, doar dacă este neapărat nevoie, când copilul are probleme mari de vedere. De regulă, orice intervenție chirurgicală are și riscuri, de aceea trebuie să vorbiți toate detaliile cu medicul curant, înainte de a opta pentru acest tip de tratament.