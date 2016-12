Cursuri de recalificare pentru personalul medical

Personalul medical se poate înscrie la mai multe cursuri, derulate de Federația „Sanitas” din România, cu finanțare europeană. Astfel, cursurile se desfășoară periodic, până în 2013, și sunt gratuite. Unul dintre cursuri este intitulat „Îmbunătățirea adaptibi-lității, flexibilității și competitivității personalului din sectorul sănătății”, are disponibile 4.000 de locuri și începe în ianuarie 2011. Un alt curs disponibil pentru cadrele medicale vizează calificarea și recalificarea lor ca baby-sitter, îngrijitor de bătrâni și de bolnavi la domiciliu. „Cursurile sunt destinate asistenților medicali din domenii precum resuscitare cardio-respiratorie, radiologie, imagistică medicală, laborator, nutriție și diatetică, balneo-fizio-terapie, igiena și sănătatea publică. Data limită de înscriere este 28 februarie 2011, pentru primul an de implementare, 1 noiembrie 2011- 31 ianuarie 2012, pentru al doilea an și 1 noiembrie - 31 ianuarie 2013, pentru al treilea an”, a afirmat Sabin Ioan, reprezentant Sanitas.