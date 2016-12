Curs internaţional de ecografie la Euromaterna

Curs internațional de ecografie la Euromaterna

Asociația Română de Medicină Perinatală în colaborare cu Spitalul Privat de Obstetrică - Ginecologie Euromaterna, cu sprijinul nemijlocit al prof. dr. Florin Stamatian, președintele Asociației Române de Medicină Perinatală, organizează un eveniment premieră pentru lumea medicală constănțeană: Cursul Internațional de Ecografie Visus.Având drept scop prezentarea metodelor de monitorizare ecografică a sarcinii normale și patologice, conform standardelor Fetal Medical Foundation și International Society of Ultrasound in Obstetrics and Ginecology din Marea Britanie, această manifestare științifică reunește atât personalități medicale de renume din centrele universitare cu tradiție, precum Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca - prof. univ. dr. Florin Stamatian, conf. dr. Daniel Mureșean, conf. dr. Dan Ona, Universitatea de Medicină și Farmacie București - prof. univ. dr. Gabriel Bănceanu, conf. dr. Doru Herghelegiu, Universitatea de Medicină și Farmacie Iași - prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, cât și traineri specializați din străinatate - dr. Arkadiusz Godlewschi (Polonia), dr. Marchin Wiechec (Polonia), dr. Haizinger Michael (Austria).„Este pentru prima dată când un eveniment de asemenea importanță este găzduit și de lumea medicală constănțeană. Dotarea tehnică necesară pentru curs este furnizată de partenerul oficial General Electric din Roâania-Medist. Modul de desfășurare al cursului va fi sub forma sesiunilor teoretice în programul de dimineață și sesiuni hand-on, desfășurate prin examinarea a 35 de paciente cu ultima generație de ecografe Voluson”, au precizat reprezentanții EuromaternaCursul se va desfășura la Hotel Iaki, în perioada 30 august - 1 septembrie, astfel:30 august: 9.00- 19.0031 august: 9.00- 19.001 septembrie: 9.00- 13.30Pacientele selectate și implicate în program vor beneficia de ecografii gratuite și vor primi un set al tuturor investigațiilor efectuate.Cu o echipă medicală formată din 20 de medici de obstetrică -ginecologie, patru medici neonatologie și pediatrie, patru medici de anestezie - terapie intensivă, Euromaterna, singurul spital privat din Dobrogea care îngrijește nou - născuții prematur, a fost constant implicat în evenimente științifice de amploare, sub egida țelului propus dintotdeauna: „Dăm siguranță vieții!”.În demararea desfășurării acestei sesiuni au fost implicați energic dr. Florian Danteș și dr. Răzvan Stanca, printr-un efort continuu de a dezvolta o platformă de interacțiune între medici, sub forma de sesiuni științifice și crearea unui forum de discuții.