Curs de medicină fetală, organizat de Euromaterna

Spitalul de Obstetrică - Ginecologie Euromaterna, sub egida Societății Internaționale de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie (ISUOG), în colaborare cu Universitatea de Medicină „Ovidius” și Colegiul Medicilor Constanța, organizează cursul cu participare internațională „CNS AND FETAL DOPPLER IN CLINICAL OBSTE-TRICS”. Cursul se va desfășura în perioada 28 - 29 august, la Hotel Iaki, Mamaia, Constanța.Obiectivul principal al cursului constă în aducerea împreună a specialiștilor în medicina fetală, geneticienilor și neonatologilor, în vederea elaborării unei rețele funcționale de diagnostic prenatal, consiliere și follow-up.Un alt topic important îl va constitui analiza aplicațiilor Doppler în clinica obstetricală. Segmentele cursului vor fi însoțite de live scan și discuții interactive pe cazuri clinice.SPEAKERI în cadrul evenimentului vor fi dr. Gustavo Malinger (Israel) - autoritate mondială în domeniul neurosonografiei, dr. Tally Lerman-Sagie (Israel) - profesor de pediatrie și neurologie pediatrică la Sackler School of Medicine, dr. Graziano Clerici (Italia), prof. dr. Nicolae Suciu, dr. Florian Dan-teș, dr. Coralia Ștefănescu, dr. Eduart Bălașa, acad. prof. dr. Florin Stamatian, dr. Ioana Drăgan, dr. Doru Herghelegiu, dr. Tunde Kovacs, dr. Ilinca Gussi.