Cură intensă de detoxifiere cu legume

Detoxifierea organismului trebuie facuta periodic pentru ca din cauza produsilor de metabolism, a alimentatiei, stresului, lipsei sportului si ritmului haotic de viata organismul se impregneaza cu toxine, acestea acumulandu-se mai ales in tesutul adipos. Asadar daca aveti un surplus de kilograme este cazul sa ii acordati toata atentia si multa rabdare procesului de slabire, o slabire corecta si eficienta putand dura chiar peste un an, in functie de gradul surplusului de kilograme si eventual de boli asociate poate dura si mai mult, dar beneficiile sunt mult mai importante, scrie kudika.ro.