Cura de slăbire cu mere: slăbeşti până la cinci kg pe săptămână

Cura de slăbire cu mere: slăbești până la cinci kg pe săptămână

Merele sunt bogate in vitamine (A,B,C,D,E), oligoelemente si minerale (sodiu, potasiu, magneziu etc.), antioxidanti si substante active.Aceste fructe sunt ideale in curele de slabire fiind considerate alimente cu calorii negative, adica organismul consuma mai multe calorii pentru metabolizarea unui mar decat caloriile continute de acesta. De asemenea, merele prezinta in continutul lor substante cu rol activator si accelerator al proceselor de slabire, scire kudika.ro.