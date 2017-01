Cura de imunizare de toamnă pentru copii

Când copilul are imunitatea scăzută, organismul său nu mai are putere să lupte cu diverse virusuri, bacterii, microorganisme și paraziți, obosește excesiv, mult mai repede ca altă dată și își revine foarte greu, se reface foarte lent după o infecție sau o boală, fie ea una ușoară, trebuie să îi pregătiți o cură de imuno-stimulatoare. „Fiecare dintre noi trebuie să își fabrice un capital imunitar pentru sezonul rece. Sunt destule preparate pe piață care fac parte din categoria imuno-stimulatoarelor, iar dacă le preferați pe cele homeopate sau din plante, aveți de unde alege. Curele cu polivitamine sunt și ele foarte utile, dar trebuie să vă sfătuiți cu medicul pediatru asupra produselor, mai ales că sunt diferite forme ușor de administrat: siropuri, drajeuri, pastiluțe masticabile. Bebelușii alăptați la sân primesc anticorpi din laptele mamei. Deci, nu renunțați la acest mod de alimentație măcar în primele șase luni de viață ale copilului. Feriți-l de fumul de țigară, pentru că s-a demonstrat că acesta crește riscul de bronșite, astm, otite”, a precizat dr. Ionica Ciortan, medic primar medicină generală, doctor în științe medicale în cadrul Centrului Medical Iowemed.Specialiștii au studiat îndelung echinaceea și au descoperit o mulțime de proprietăți terapeutice. Așa că nu e doar un excelent remediu împotriva răcelilor, ci este un remediu care combate apariția bolilor, prin faptul că stimulează organismul să lupte cu infecțiile. Capsulele de echinaceea pot fi administrare în caz de gripa, răceală, bronșită și alte infecții respiratorii.„Lumea știe că vitamina C are proprietăți antioxidante puternice, detoxifiază organismul și crește imunitatea, dar nu apelează la ea decât atunci când deja răceala s-a instalat. Vitamina C se găsește în concentrație mare în globulele albe, care sunt componentele cele mai importante ale sistemului imunitar. Practic, ea crește activitatea acestor celule și îmbunătățește răspunsul anticorpilor. Astfel, puteți începe să-i administrați copilului vitamina C preventiv, ca să nu mai răcească. Stocul de vitamina C se poate reface și din sursele alimentare. Fructele și legumele conțin această vitamină, așa că în fiecare zi să le aibă pe masă! Rația alimentară de vitamina C recomandată este 40 - 50 mg la sugari, 15 -25 mg la copiii cu vârste între unu și opt ani și 45 - 75 mg la copiii cu vârste între 9 și 18 ani. Fructele de cătină au un mare conținut de vitamina C. Trei lingurițe de suc asigură necesarul zilnic de Vitamina C” , a precizat dr. Elena Cătălina Rișca, medic pediatru.Deficitul de zinc face ca organismul să fie vulnerabil la infecții. Iar asta înseamnă că apărarea a lăsat garda jos, adică imunitatea a scăzut. „La copii, dozele zilnice recomandate variază între 5 și 15 mg. Pentru a-i face copilului stocul de zinc, acesta trebuie să mănânce produse marine: pește, scoici, alge, moluște, crustacee. Carnea, roșiile, cerealele integrale, semințele și nucile conțin, de asemenea, zinc. Mai mult, ta-bletele cu zinc scad durata și gravitatea răcelilor și ajută la ameliorarea afecțiunilor acute”, a explicat dr. Nina Siromascenco, medic pediatru în cadrul Iowemed.La Centrul Medical IOWEMED, avem o echipa de medici specialisti la departamentul pediatrie, care iti stau la dispozitie oricand copilul tau are o problema de sanatate:Dr. Risca Elena Catalina: Marti, Vineri: 14:00-22:00Dr.Siromascenco Nina: Luni, Joi: 14:00-22:00Dr. Suciu Claudia: Luni, Miercuri, Joi: 08:00-14:00 ; Marti, Vineri : 8:00 – 14:00 (punct lucru CET)Dr.Iorga Andra: Marti, Vineri: 08:00-14:00, Miercuri: 14:00 – 22:00Pentru programari la consultatii si pentru orice alte informatii, ne puteti contacta la: tel. 0241/58.76.76; 0752/261.440; 0722/513.253; 0752/261.440. A.N.