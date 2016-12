Cunoscut medic Monica Pop dă de pământ cu Olivia Steer. "Trebuie dusă la psiholog"

După ce Olivia Steer a afirmat ca orice formă de cancer mamar trece de la sine dacă este lăsat în pace, prof. dr. Monica Pop, care în prezent lupta cu un cancer de colon recidivat, consideră că declarațiile fostei vedete de televiziune sunt foarte grave și că cel mai bine ar fi ca aceasta să meargă la un consult psihologic.„Probabil că acesta este o formă de protest față de pierderea pe care a suferit-o. Însă este foarte grav ceea ce spune. Pe mine m-a durut sufletul când am citit ce a scris acolo, gândindu-mă că poate lăsa copii pe drumuri. Și asta pentru că, fiind o fată frumoasă, are și ea probabil admiratorii ei care se pot lua după ceea ce spune… și pot plăti cu viața pentru asta”, a spus Monica Pop, potrivit libertatea.ro.Mai mult decât atât, medicul crede ca cel mai bine ar fi ca soțul Oliviei, Andi Moisescu, pe care îl consideră „un tip super simpatic”, să o ducă la un control psihologic cât încă nu este prea târziu.„1,3 m-i-l-i-o-a-n-e de femei din America au fost fals diagnosticate și tratate cu metode chimice agresive și letale împotriva unui cancer de sân pe care nu îl aveau!”, susține Olivia Steer.xxx„Carcinomul ductal nu se mișcă, nu se extinde, nu are simptome și, dacă e lăsat în pace, nu progresează. Și poate chiar să se resoarbă singur, în timp. Dar asta numai și numai dacă nu e depistat precoce, nu e diagnosticat drept cancer și nu e tratat, apoi, cu metode chimice agresive(…). Cum de mă încumet să spun asta: o altă publicație medicală prestigioasă, Lancet Oncology, a reprodus pe temă mai multe studii anul trecut, după ce s-a descoperit că și formele agresive de cancer par să intre în remisie totală, în timp. Cu condiția sa fie lăsate în pace”, a scris Olivia Steer într-un articol publicat pe blogul sau.Sursa: aktual24.ro