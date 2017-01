Cunoaşte-l cu un sărut

Cunoaște-l cu un sărut

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O regulă nescrisă, cunoscută, în special, de femei a devenit acum fapt dovedit științific. Viitorul unei povești de dragoste depinde în mod esențial de primul sărut, relatează timesonline. co.uk, citând un studiu american. Potrivit profesorilor de la Universitatea din Albany, SUA, în timp ce bărbații nu acordă foarte multă importanță primului sărut, femeile îl consideră primul semn pentru a analiza compatibilitatea cu viitorul partener. Astfel, un sărut reușit o va convinge că bărbatul este potrivit pentru ea și va vedea relația din altă perspectivă, una mai romantică. La polul opus se află bărbații, pentru care sărutul nu este decât preludiul pentru sex. „Este evident că primul sărut are o importanță capitală pentru o relație romantică și, poate, un factor decisiv în încheierea ei", a declarat dr. Gordon Gallup. În plus, sărutul dă informații și despre sănătatea partenerului. Astfel, respirația plăcută, dinții în stare perfectă și o cavitate bucală fără leziuni reprezintă motive în plus pentru femei să se gândească la un viitor alături de bărbatul cu care se sărută. La studiu au participat 1.041 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.