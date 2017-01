Cum vor aştepta pe liste bolnavii constănţeni să fie trataţi de medici

Cum vor aștepta pe liste bolnavii constănțeni să fie tratați de medici

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța susține că listele de așteptare vor deveni o obișnuință în cea mai mare unitate sanitară din județul nostru. Motivul: fondurile bănești insuficiente și numărul mare de pacienți. Dr. Dan Căpățînă, managerul spitalului, a declarat pentru „Cuget Liber” că fiecare secție are repartizat un buget pentru analize și investigații imagistice, iar fiecare medic-șef se gospodărește singur. După ce se termină banii, pacienții sunt puși pe o listă de așteptare. „Dat fiind că bugetul nostru este foarte mic, am împărțit bugetul pe secții, astfel încât fiecare știe ce buget are pe investigații și cât poate să cheltuiească. Aceștia sunt banii, nu aducem de acasă. Medicii trebuie să se încadreze în aceste bugete, ceea ce înseamnă și că pacienții vor fi puși pe liste de așteptare”, a arătat dr. Căpățînă. Până în prezent, liste de așteptare au fost realizate la Ortopedie și Chirurgie, dar, treptat, vor fi instituite în toate secțiile. „Există câteva secții, în special cele chirurgicale, care au liste de așteptare. E foarte greu să rupi niște cutume și anume cine vine la spital este tratat. Nu este așa nicăieri în lume. Există niște priorități, care sunt în funcție de afecțiune, de buget, de modul cum poate fi tratat bolnavul. La noi, până în prezent, nu s-a pus problema așa. Cine venea, era tratat imediat. Nu este o politică sănătoasă”, a arătat managerul. Nu este vorba, după cum a subliniat medicul, de urgențe. În plus, trebuie ca oamenii să se dezobișnuiască de obiceiul de a merge la spital pentru a-și face analize și investigații gratuite, susține reprezentantul unității. „Ne-am dori ca pacienții să vină investigați, iar spitalul să suporte numai o parte dintre investigații. Adică partea ce trebuie făcută după ce suferă o manoperă în spital. Dar oamenii vin la spital tocmai pentru a fi investigați, ceea ce nu este în regulă”, a mai spus medicul.