Cum vede preşedintele CNAS reforma sistemului sanitar

Cum vede președintele CNAS reforma sistemului sanitar

Presedintele CNAS a aratat ca daca se doreste mentinerea unor sectii cu numar foarte mare de paturi si mai multe sectii de acelasi fel intr-un spital, atunci si costurile vor fi mari. Acesta a spus ca varianta ar fi ca toate cazurile care se pot rezolva in ambulatoriu sa se faca in ambulatoriu, ce se poate face in internarea de zi sa se faca in internarea de zi, iar la internarea continua sa fie doar acele cazuri care nu isi gasesc rezolvarea in celelalte forme de asistenta medicala.“Ca sa reformezi un sistem este nevoie sa concureze absolut toti cei care il compun. Daca isi doreste doar unul si ceilalti nu, e clar ca nu se va reforma niciodata”, susține dr. Vasile Ciurchea, conform Agerpres.