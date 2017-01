Cum va arăta bugetul CNAS, în 2015

1

Buget CNAS

Suna frumos ca bugetul va creste. Dar si mai bine ar fi daca la nivel local si national, DNA sau Curtea de Conturi s-ar implica in verificare modului in care se cheltuie acest buget, prin verificarea diverselor firme de casa (daca acestea exista) care distribuie medicamente, diverse consumabile sau care se ocupa cu mentenanta echipamentelor, incepand cu cele medicale, si terminand cu cele nemedicale (de exemplu cele sanitare, birotica etc)