Cum trebuie ajutată vederea înceţoşată

Cum trebuie ajutată vederea încețoșată

Vederea se încețoșează din ce în ce mai mult, de la o zi la alta, până când persoanele sau lucrurile din jur abia mai pot fi percepute. Așa avansează degenerescența maculară, a explicat dr. Eliza Avram, medic oftalmolog constănțean, iar dacă așteptați până când abia mai vedeți, să nu vă așteptați ca doctorii să facă miracole!Degenerescența maculară este o afecțiune direct influențată de vârstă și afectează zona de maximă acuitate vizuală a retinei, macula. Boala nu este dureroasă, nu duce niciodată la pierderea vederii, dar este invalidantă: bolnavii nu mai pot citi, nu mai văd la televizor, nu mai văd fețele celor dragi. Și, cel mai important, boala avansează lent, astfel încât pacienții nu-și dau seama de alterarea vederii.„Este bine ca după o anumită vârstă să se efectueze controale medicale oftalmologice anuale, pentru a încerca prevenirea sau încetinirea evoluției bolii, ce poate să apară, de multe ori, fără prea multe semne”, a atras atenția specialistul.Tratamentul are menirea de a opri progresia bolii. Nu duce, însă, la o vindecare completă! „Tratamentul se face în sala de operație, sub anestezie locală și nu necesită internare. Complicațiile ce pot să apară ulterior sunt rare și pot să fie inflamații, infecții sau decolări de retină”, a adăugat medicul.Ulterior terapiei, pacienților le sunt interzise: expunerea la praf, vânt, mersul la piscină, lac, mare, timp de 30 - 50 de zile; spălatul pe cap în primele două săptămâni după operație; machiatul ochilor 3 săptămâni; frecatul la ochi trebuie evitat pentru trei - patru luni; traumatismele locale, eforturile fizice intense, mai ales în primele șase săptămâni.Controale postoperatorii obligatorii sunt: în prima zi după operație, la o lună după ultima injecție, apoi de două ori pe an.