Cum tratăm mâncărimile ochilor?

Poluarea, praful, umiditatea, cosmeticele sunt doar câțiva dintre factorii care pot influența apariția infecțiilor oftalmologice. Una dintre acestea este și blefarita, o afecțiune care are la bază inflamarea pleoapelor și a genelor, fapt pentru care mulți dintre cei care sunt afectați simt senzația de usturime sau mâncărime a ochilor. În acest caz, medicii nu recomandă tratamentele „băbești”, cu ceaiuri și nici unguentele pe bază de antibiotice cumpărate la întâmplare din farmacie, ci consultul medical.Igiena și reacțiile alergice, prima problemă„Clinic, pacienții acuză senzația de corp străin, senzație de arsură, lăcrimare, prurit (mâncărime), cruste și pelicule la nivelul marginii libere a pleoapelor. Foarte rar, prezintă fotofobie, durere, scăderea acuității vizuale. Marginea liberă a pleoapelor este eritematoasă, adică roșie, îngroșată, cu secreții mucoase albicioase, orificii glandulare modificate. Afecțiunea are o evoluție cronică, provocând adesea pierderea genelor și întoarcerea genelor către interior. Aceste modificări pot duce în timp la infecții mai complexe cu afectare asupra vederii”, explică dr. Eliza Avram, medic primar oftalmolog.Formele de boalăBlefarita apare sub două forme: blefarita anterioară și blefarita posterioară. Prima afectează mar-ginea externă, liberă a pleoapei, unde sunt implantate genele. Cele mai frecvente cauze de blefarită anterioară sunt mătreața scalpului adică blefarita seboreică și diferite bacterii ce produc blefarita stafilococică.Blefarita posterioară apare în fața internă a pleoapei, ce vine în contact cu globul ocular și este produsă de afectarea glandelor situate la acest nivel. În unele cazuri, pacienții care suferă de afecțiuni dermatologice, cum sunt mătreața sau rozaceea pot fi afectați și de această boală.„Blefarita poate produce instabilitatea filmului lacrimal, fiind una dintre principalele cauze ale sindromului de ochi uscat. Blefarita poate fi însoțită de complicații precum: conjunctivita, keratita, chalazionul sau entropionul, adică rularea marginii libere a pleoapei către globul ocular”, completează medicul.Igiena pleoapelor, cheia tratamentuluiPrincipiul de bază al tratamentului acestei afecțiuni este igiena ochilor, susține medicul. De aceea, atât pentru prevenirea bolii, cât și pentru tratarea ei trebuie respectată și igiena mâinilor, mai ales atunci când este aplicat tratamentul. Acesta este prescris în urma consultului oftalmologic și în general conține soluții pentru reducerea inflamației și curățarea zilnică a pleoapelor.