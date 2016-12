Cum tratăm deformările coloanei vertebrale a copilului

Deformările coloanei vertebrale afectează aproximativ 6% dintre copii. Tratamente medicamentoase care să vindece aceste afecțiuni nu există, soluțiile fiind un stil de viață sănătos și terapiile fizio-kinetice.Deviațiile coloanei vertebrale, precum cifoza (curbarea excesivă a coloanei în regiunea toracică, provo-când cocoașa), scolioza (modificare în regiunea lombară, formându-se litera „C”) ori lordoza (normală în regiunea cervicală și dorsolombară, dar anormală în orice altă parte a coloanei vertebrale) pot fi cauzate fie de factori genetici, fie de poziția vicioasă pe scaun, la masă ori la birou etc., încă din timpul copilăriei. De aceea, semne ale prezenței acestor afecțiuni pot fi observate încă din copilărie sau adolescență.„Am un băiat de 15 ani care, de ceva vreme, are dureri de spate și de cap. Este un adolescent, mă îngrijorează aceste dureri. Am fost la medicul de familie, mi s-a spus că este ceva normal, în condițiile în care stă aproape tot timpul în fața com-puterului și să-și schimbe stilul de viață. La vârsta lui, preferă mai degrabă să stea cu orele în fața computerului, decât să facă sport, să se plimbe într-un parc sau măcar să se întâlnească cu prietenii în fața blocului. Cât de grav este dacă resimte aceste dureri și ce este de făcut?” - ne-a scris o cititoare „Cuget Liber”, Laura Grigore, 37 de ani, Constanța.Referitor la problema cu care se confruntă cititoarea care ne-a cerut ajutorul, am contactat-o pe Florentina Enescu, specialist fizio-kinetoterapie în cadrul Centrului de Recuperare Medicală AXIS.Tot mai mulți copii cu probleme la coloană„De-a lungul generațiilor, părinții și-au atenționat mereu copiii să stea în poziție dreaptă, astfel încât să aibă o ținută normală. Dar, în ultima perioadă, incidența deformărilor coloanei vertebrale în rândul copiilor este în creștere.Iar rata îmbolnăvirilor reprezintă un semnal de alarmă pentru societatea românească, în condițiile în care activitățile sportive au fost înlocuite de cele legate de utilizarea calculatorului, vizionarea programelor TV, care, împreună cu o poziție incorectă avută în bancă la sala de curs, conduc în final la o creștere alarmantă a incidențelor acestor boli și, implicit, la consecințele acestora”, a explicat specialistul.De exemplu, numai în ultimii doi ani, la Centrul de Recuperare Medicală AXIS au fost înregistrați și tratați peste 450 de copii, cu vârste între 10 și 15 ani, cu afecțiuni ale coloanei vertebrale!Tratament complex la Centrul de Recuperare AXISCe se întâmplă dacă deformările coloanei (cifoza, scolioza, lordoza) nu sunt depistate și tratate corect și la timp? „Duc la limitarea mobilității, la dureri de spate și de cap și alte complicații importante, până la dintre cele mai grave, precum compresia plămânilor, care modifică respirația în mod negativ”, a atras atenția specialistul Florentina Enescu.De aceea, cititoarei noastre - dar și celorlalți părinți care observă că fiul sau fiica lor prezintă o deformare a coloanei sau acuză dureri de spate sau de cap! - i se recomandă să se prezinte la un fizio-kinetoterapeut.„Până acum ceva vreme, singura modalitate de prevenire și com-batere a deformărilor coloanei a fost exercițiul fizic, kinetoterapia însoțită, atunci când era cazul, de tratament ortopedic. În Centrul de Recuperare Medicală AXIS, tratamentul acestor deformări este mult mai complex, adică pe lângă kinetoterapie pacienții beneficiază de elongații ale coloanei, fixări postelongație în bandă kinesio-taping (procedeu propriu specialiștilor noștri!)”, a adăugat specialistul.Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0241/559.969.