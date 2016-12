Cum te pot îngrăşa produsele dietetice

Cum te pot îngrășa produsele dietetice

Din momentul în care te-ai decis să mănânci sănătos, trebuie să renunți la alimentele bogate în sare, grăsimi și calorii. Combinațiile de produse sănătoase cu alimente grase nu te vor ajuta deloc să pierzi în greutate, ba mai mult, te-ar putea îngrășa.Cu toate că este chiar reco-mandat consumul de crudități sau alte alimente sănătoase în timpul gustărilor sau la micul dejun, trebuie să știți că amestecarea acestora cu unt de arahide nu este o alegere tocmai potrivită. Untul de arahide conține grăsimi și proteine sănă-toase, dar are în compoziție 94 de calorii pe linguriță. Totodată, două linguri de smântână ar putea conține 145 de calorii și chiar 15 grame de grăsime.Mai mult, când mănânci salată, trebuie să o prepari simplă, fără prea multe sosuri sau toppinguri, precum brânză, nuci, fructe uscate sau crutoane. Toate acestea nu fac altceva decât să mărească numărul caloriilor. O alternativă sănătoasă ar fi să se folosească, în proporție de trei sferturi, legume și fructe proaspete în salată, apoi să se adauge proteine slabe de tipul cărnii de pui sau a peștelui.Potrivit specialiștilor, consumul a doar 100 de calorii în plus în fiecare zi poate duce la o acumulare de aproximativ cinci kilograme pe parcursul unui an.