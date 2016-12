Cum te pot îmbolnăvi deodorantele şi antiperspirantele

Cum te pot îmbolnăvi deodorantele și antiperspirantele

Cele mai comercializate antiperspirante din comerț conțin săruri de aluminiu, care pot duce, în unele cazuri, chiar la apariția cancerului de sân. Medicii atenționează cu privire la pericolele pe care le prezintă aceste produse și recomandă să le folosim cu prudență.La ora actuală, antiperspirantele pe bază de aluminiu sunt cele mai cumpărate produse de acest gen, deoarece această substanță oferă cea mai bună protecție împotriva transpirației și a mirosului neplăcut.Mai mult, majoritatea antiperspirantelor care se găsesc pe piață conțin concentrații mari de aluminiu. Compușii pe bază de aluminiu astupă glandele sudoripare și opresc temporar umiditatea pro-vocată de acestea la nivelul pielii. Prin urmare, sărurile de aluminiu blochează transpirația care are rolul inițial de a elimina substanțele nocive. Împiedicarea transpirației poate duce la o acumulare de to-xine la nivelul țesuturilor și glan-delor organismului. Astfel, mirosul neplăcut este evitat, dar riscul inflamațiilor și infecțiilor crește.Deodorantele ar putea favoriza cancerul de sânNumărul de cazuri de cancer de sân, localizate spre partea exterioară a glandei mamare, aproape de axilă a crescut considerabil în ultimii ani, fapt ce a cauzat dezbateri asupra nocivității sărurilor de aluminiu din deodorante.Cel mai recent studiu, realizat de câțiva cercetători elvețieni arată că sărurile de aluminiu prezente în antiperspirante au efecte nocive asupra celulelor mamare. Oamenii de știință de la Universitatea din Geneva au demonstrat acest lucru în cadrul unor experimente realizate in vitro.Cercetătorii au creat in vitro modele de celule mamare umane, într-un mediu care conținea doze de săruri de aluminiu de 1.500 -100.000 de ori mai mici decât cele prezente în deodorantele clasice. După câteva săptămâni, oamenii de știință au constatat că aceste săruri au determinat un comportament al celulelor, corespunzător primelor faze de transformare malignă.Cu toate acestea, rezultatele studiului nu dovedesc cu exactitate că sărurile de aluminiu duc la dezvoltarea cancerului de sân, însă aduc dovezi științifice ale nocivității acestor săruri asupra celulelor mamare.Cum este afectată pielea de antiperspiranteÎn plus față de sărurile de aluminiu, printre ingredientele unui deodorant sunt incluse diverse substanțe chimice și parfumuri care ar putea declanșa reacții alergice la persoanele sensibile.„Deodorantele determină frecvent dermatita alergică de contact, adică apariția petelor roșii pe suprafața unde este aplicat produsul, exact ca în cazul alergiei la vopseaua de păr”, spune dr. Gheorghe Nicola, medic dermatolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Constanța. De menționat faptul că oamenii reacționează diferit la ingredien-tele antiperspirantelor, unii pot dezvolta alergii la anumite deodorante doar în anumite momente ale vieții lor. În orice caz, la primele reacții alergice, ar fi indicat să renunțați la utilizarea respectivului deodorant.Alternative naturaleCea mai bună metodă de a evita orice risc asupra sănătății organis-mului, este de a alege produse naturale, pe bază de plante.Spre exemplu, un deodorant natural este piatra de alaun, un cristal care se umezește și apoi se aplică pe piele. De asemenea, ceaiul de turiță, sau de lipicioasă, cum este cunoscut în termeni populari, are o puternică aromă florală și elimină mirosul de transpirație. Totodată, uleiurile volatile naturale au efect antibacterian și antiparazitar. Câteva picături de ulei volatil se pun în apă și se pulverizează ca pe un deodorant obișnuit.Chiar dacă nu veți obține ace-leași rezultate ca în cazul deodo-rantelor pe bază de aluminiu, pro-dusele naturale sunt recomandate pentru că nu pun în pericol sănătatea. Pentru a le crește eficiența, deodorantele naturale trebuie aplicate de mai multe ori pe zi.