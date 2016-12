Cum te ajută scorţişoara să învingi bolile

Cum te ajută scorțișoara să învingi bolile

Scorțișoara este un ingredient folosit îndeosebi pentru proprietățile sale terapeutice și aroma plăcută, dar puțini cunosc faptul că această mirodenie este un adevărat remediu pentru probleme de sănătate cum ar fi virozele, crizele reumatismale sau de cistită și pentru dificultățile de memorie.Scorțișoara are un conținut ridicat de antioxidanți, iar uleiul de scorțișoară este antibacterial și antifungicid. Totodată, este o sursă importantă de magneziu, fibre, fier și calciu. Scorțișoara stimulează sistemul imunitar, ajută la eliminarea kilogramelor în plus și scade nivelul de zahăr din sânge. În plus, acest ingredient poate fi utilizat și în tratamente cosmetice pentru îngrijirea tenului și a părului.Cu toate acestea, nu trebuie să faceți abuz de consumul de scorțișoară. Cei care consumă cantități mai mari de trei linguri de scorțișoară pe zi pot suferi alergii puternice. Pielea se irită și pot apărea mâncărimi severe. De asemenea, femeile însărcinate ar trebui să evite acest condiment, deoarece are efecte negative asupra dezvoltării fătului.