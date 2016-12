Cum te ajută medicina funcţională să îţi evaluezi starea de sănătate

Cum te ajută medicina funcțională să îți evaluezi starea de sănătate

Dacă vrei să controlezi procesul de îmbătrânire a corpului tău, ai nevoie de ajutor de specialitate pentru a slăbi, sau pur și simpluîți dorești să te bronzezi fără niciun risc, medicii îți recomandă să apelezi la medicina funcțională. Unul din puținele centre din țară care se ocupă cu așa ceva este Centrul de Medicină Estetică și Funcțională Hera Body Care din Constanța.Conceptul unic de evaluare completă a stării de sănătate prin tehnici și metode de medicină funcțională este un concept original Hera Body Care, spune dr. Ionica Ciortan, medic primar MG - pediatrie, doctor în științe medicale și directorul medical al Clinicii Iowemed din Constanța.„Pacienții care se prezintă în centrul nostru pentru diverse proceduri cum ar fi cele de recuperare-reabilitare, balneofizioterapie, slăbire controlată sau estetică corporală și facială, sunt îndrumați către departamentul de medicină funcțională unde le este evaluată starea de sănătate după un protocol de lucru prestabilit. Mai exact, în centrul nostru se pune diagnostic, se depistează și se tratează cauza, iar apoi încercăm să înlăturăm efectele prin metode inovatoare”, precizează dr. Ionica Ciortan.Tehnici noi de a determina masa corporalăÎnainte de toate, cei care apelează la serviciile centrului Hera Body Care au parte de o evaluare metabolică și nutrițională. Prin intermediul unor tehnologii noi, medicii află cu exactitate ce fel de metabolism are pacientul.„Structura corporală este bioscanată cu un bioimpedantiometru de ultimă generație. Față de alte aparate similare, acesta măsoară și determină în amănunt masa corporală descompusă în partiții intracelulare și extracelulare. Astfel, metabolismul persoanei este analizat în detaliu și poate fi raportat la idealul corespunzător”, explică dr. Ciortan.În acest fel se evaluează săp-tămânal metabolismul energetic, hidric sau al grăsimilor, iar specialiștii recomandă suplimentele nutritive naturale potrivite. Mai mult, fiecare pacient dispune de un dosar nutrițional personalizat care să îl ajute să își regleze stilul de viață și modul de alimentație. „Dosarul nutrițional individualizat conține variante de diete pentru slăbire, îngrășare sau menținere a greutății corporale ideale, în funcție de stadiul în care se află organismul pacientului în momentul evaluării”, ne-a mai spus medicul.Analiza minerală a firului de păr îți poate spune ce boli aiPrin simpla testare a unui fir de păr, medicii pot măsura conținutul de minerale esențiale pentru sănătate precum și principalele minerale toxice din organism. Astfel, mine-ralograma firului de păr, cunoscută și sub denumirea de krinistest, oferă o evaluare generală a stării de sănătate precum și o reflectare a prospecțiunilor patologice ale fiecărui individ. „Este vorba despre o puncție biopsie internă tisulară cu evaluarea și măsurarea tuturor dezechilibrelor la nivel celular: minerale, endocrine, metabolice și a toxicelor depozitate intracelular”, menționează dr. Ciortan.După analizarea părului se fac recomandările potrivite cu privire la alimentație și se corectează deficiențele prin tratamente personalizate cu suplimente nutritive. Acești corectori metabolici au rolul de a regla disfuncțiile endocrine tisulare, precum tiroida, suprarenala, paratiroida, ajută la eliminarea metalelor grele din organism și a eventualelor intoxicații cronice neînsoțite de simptome acute, dar corectează și viteza de oxidare, tipologia metabolică și riscurile de îmbolnăviri.Eliminarea surplusului de radicali liberi ne menține sănătoșiUn alt factor care trebuie luat în considerare pentru a încetini fenomenul de îmbătrânire precoce a organismului și de a preveni bolile cronice este testarea radicalilor liberi din sânge. „Cu ajutorul acestui test vor fi depistate și corectate valorile mari ale radicalilor liberi prin recomandarea antioxidanților necesari detoxifierii organismului”, precizează dr. Ionica Ciortan.Totodată, pentru femeile care au celulită se stabilește mai întâi stadiul de distrofie adipocitară și al tulburării microcirculației periferice după care se fac recomandări personalizate de tratament extern. Medicul specialist explică de ce sunt atât de importante toate aceste teste. „Reglarea stilului de viață și a unui mod de viață defectuos stă la baza corectării proceselor de îmbolnăvire, a deprimării imunologice și a îmbătrânirii precoce”, a adăugat dr Ciortan. În cadrul centrului Hera Body Care se pot aplica protocoale de tratament pentru sindromul de oboseală cronică, frânarea fenomenelor anti-aging organic intern și extern, slăbire controlată medical, estetică facială și corporală, bronzare medicală personalizată și proceduri de recuperare, relaxare și reabilitare balneofi-zioterapie sub control medical de specialitate.v v vPrecizăm că în această perioadă, Centrul de Medicină Funcțională Hera dispune de o ofertă specială pentru clienții săi. Cu 150 de lei, aceștia își pot efectua analizele de dozare a radicalilor liberi și testarea intoleranței alimentare, după care vor primi o ședință gratuită de bioscanare a structurii corporale, dar și un dosar nutrițional personalizat. Centrul Hera Body Care se află în cadrul Clinicii Medicale Iowemed, situată pe bulevardul I.C. Brătianu, nr. 2 - 4.