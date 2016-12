Cum te ajută drenajul limfatic să scapi de celulită

Drenajul limfatic manual este o tehnică terapeutică complexă, ritmică de preso-masaj ce se adresează circulației lichidelor interstițiale în organism. Această tehnică constă în procedee manuale specifice, care vor fi efectuate la nivel superficial deoarece limfa se afla situată în spațiul intercelular imediat sub piele. Se diferențiază de toate celelalte tehnici de masaj cunoscute.„Printre indicațiile drenajului limfatic se numără celulita, vergeturile și edemul limfatic. Pentru îngrijirea, combaterea instalării și a evoluției unui edem limfatic, se recomandă ședințe de drenaj limfatic efectuate de personal calificat, aplicarea regulilor de protecție a zonei afectate, purtarea pe zona expusă riscului de edem a unui manșeon/ciorap special creat pentru edemele limfatice sau aplicarea de benzi CURE TAPE(bandajarea cu benzilespeciale despre care am discutat in articolul trecut).”, explică fizioterapeutul Livia Urzică.