Cum spunem „Stop Hepatitei“

Începând de astăzi și până în iulie 2015, în toată țara se va desfășura o amplă campanie de informare și educare asupra hepatitei A, B și C și a modalităților de prevenire a îmbolnăvirii. Campania „Stop Hepatita” este lansată de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie și Societatea Română de Boli Infecțioase și HIV/SIDA.„Programul național «STOP Hepatita» prevede acțiuni pentru un an, în toate zonele importante de informare, educare și prevenție pentru toate categoriile de vârstă, de la copii, tineri și până la adulți. Zonele de acțiune sunt: pentru hepatita A - acțiuni de educare despre importanța igienei, de la caravane școlare la programe de campanii complexe de educare. Pentru hepatita B, campanii de informare despre importanța prevenției atât prin vaccinare, cât și protejare sexuală, iar pentru hepatita C, cea mai frecventă cauză de hepatită cronică, ciroza și carcinom hepatocelular în lume, campanii de detectare a bolii, de conștientizare a implicațiilor ei și a posibilităților de vindecare”, se arată într-un comunicat al Societății Române de Gastroenterologie.România se află pe locul 1 în rândul țărilor europene la numărul total de cazuri de hepatită, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Conform rezultatelor publicate într-un studiu internațional, peste un milion de români sunt infectați cu virusul hepatitic B și peste 600 de mii de locuitori sunt suspecți de această boală.