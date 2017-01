Cum slăbesc sănătos după sarcină

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Organismul tău are nevoie de timp pentru a-și reveni după sarcină. Recomandat ar fi să vorbești cu un medic, de obicei îți va spune că va trebui să aștepți între 6 și 8 săptă-mâni după naștere. De asemenea, ar trebui să aștepți până când copilul se va obișnui cu alăptatul. Vei avea nevoie de multă energie pentru a te acomoda cu bebelușul. Dacă începi prea devreme după naștere, poți întârzia recuperarea și o să te simți mult mai obosită.Cum pot slăbi în siguranță, folosind o dietă de slăbit?Mâncând sănătos, incluzând fructe și legume în dietă te poate ajuta să te recuperezi mai repede după sarcină. De asemenea, o să-ți ofere energia necesară cererilor unui nou părinte.Chiar dacă alăptezi sau hrănești copilul cu diferite formule, ar trebui să țintești spre o dietă sănătoasă. Dacă mănânci sănătos, te ajută să te simți mai bine, și-ți oferă energia necesară.Iată câteva trucuri ce te vor ajuta să obții și să îți menții o greutate sănătoasă: fă-ți timp pentru micul dejun, mănâncă cel puțin 5 porții de fructe și legume zilnic, include în meniu mâncare ce conține multe fibre, cum ar fi fulgii de ovăz, fasole, linte, grâu și semințe. Mănâncă pâine, orez și paste făinoase. Consumă mai puține mâncăruri grase sau zaharoase, cum ar fi fast-food, dulciuri, tort, și sucurile acidulate.Dacă reușești să combini mâncatul sănătos cu exerciții zilnice, efectul va spori fără îndoială.De câte calorii am nevoie într-o dietă de slăbit?Cât de mult ai nevoie să mănânci depinde de greutatea ta, cât de activă ești, și dacă alăptezi sau nu. Poate fi destul de dificil să pierzi în greutate după ce ai născut, dar încearcă să scapi de kilogramele în plus pe care le-ai pus în timpul sarcinii, înainte să încerci pentru un alt copil.Chiar și o greutate minoră între sarcini poate crește riscul complicaților în următoarea sarcină. Complicațiile includ, presiunea ridicată a sângelui, diabetul gestațional și crește șansele de a naște un copil cu greutate.Dacă pierzi greutatea în plus pe care ai luat-o după sarcină, te poate ajuta să-ți menții greutatea corporală dorită pe termen lung.Alăptarea poate afecta pierderea greutății?Dacă alăptezi, vei avea nevoie de mai multe calorii decât în mod normal. Ai nevoie de aproximativ 330 de calorii în plus, zilnic, pen-tru a produce energia necesară alăptării. Asta înseamnă că alăptatul, împreună cu o dietă sănă-toasă și exerciții regulate, te poate ajuta să pierzi kilogramele în plus. Este în regulă dacă pierzi kilogramele în plus în timpul alăptării dacă o faci gradual. Dacă pierzi între 0.5 kg și 1 kg săptămânal, nu ar trebui să afecteze calitatea sau cantitatea laptelui și nici dezvoltarea sănătoasă a copilului. De asemenea, dacă pierzi din greutate gradual, șansele de a reapărea sunt minore.(sursa:www.diete-deslabit.ro)