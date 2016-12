Cum se tratează degenerescenţa maculară

Cum se tratează degenerescența maculară

Degenerescența maculară este o afecțiune direct influențată de vârstă și afectează zona de maximă acuitate vizuală a retinei, macula.Boala nu este dureroasă, nu duce niciodată la pier-derea vederii, dar este invalidantă: bolnavii nu mai pot citi, nu mai văd la televizor, nu mai văd fețele celor dragi. Mai mult, boala avan-sează lent, astfel încât pacienții nu-și dau seama de alterarea vederii, a subliniat dr. Eliza Avram, medic oftalmolog.„Unele dintre primele semne ale bolii sunt încețoșarea vederii, liniile drepte sunt percepute strâmbe etc. De aceea, este bine ca după o anumită vârstă să se efectueze controale medicale oftalmologice anuale, pentru a încerca prevenirea, încetinirea evoluției sau tratarea unor boli ce pot apărea de multe ori fără prea multe semne. Din consultul oftalmologic nu trebuie să lipsească testarea acuității vizuale, măsurarea tensiunii intraoculare, dilatarea pupilei pentru un examen al fundului de ochi, examen de câmp vizual, iar pentru degenerescența maculară, testul Amsler”, a atras atenția specialistul.Tratamentul are menirea de a îmbunătăți vederea și de a opri progresia bolii. Nu duce, însă, la o vindecare completă! „Pe lângă administrarea de medicamente, terapia constă în injectarea intravitreană a unei substanțe numite Bevacizumab, denumirea comercială fiind Avastin. Tratamentul se face în sala de operație, sub anestezie locală și nu necesită internare. Complicațiile ce pot să apară ulterior sunt rare și pot să fie inflamații, infecții sau decolări de retină”, a adăugat medicul.Ulterior terapiei, pacienților le sunt interzise: expunerea la praf, vânt, mersul la piscină, lac, mare, timp de 30 - 50 de zile; spălatul pe cap în primele două săptămâni după operație; machiatul ochilor 3 săptămâni; frecatul la ochi trebuie evitat pentru trei - patru luni; traumatismele locale, eforturile fizice intense, mai ales în primele șase săptămâni.Controalele postoperatorii obligatorii sunt: în prima zi după operație, la o lună după ultima injecție, apoi de două ori pe an.