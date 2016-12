Cum se realizează cura de detoxifiere

Organismul iese slabit din iarna, anotimp in care a fost privat de vitamine si minerale, alimentatia de baza fiind constituita din alimente grele si grase, precum carnea, uneori consumate in exces.Alimentatia necorespunzatoare din sezonul rece a suprasolicitat ficatul, sistemul digestiv, in general si a contribuit si la acumularea unor kilograme in plus, precum si la incarcarea organismului cu toxine. Urmarea, o stare de slabiciune, oboseala, somnolenta, fara ca rezultatele analizelor sa evidentieze o boala sau un sindrom al unei boli.Printre manifestarile cele mai comune care arata ca organismul are nevoie de o cura de detoxifiere se numara oboseala, problemele digestive si lipsa permanenta de energie. In aceasta situatie, o cura de detoxifiere este alegerea optima pentru revitalizarea si vitaminizarea organismului, scrie sfatulmedicului.ro.Cate o cura de detoxifiere se recomanda la fiecare schimbare de anotimp, deoarece ea creste rezistenta naturala a organismului in fata bolilor, stimuleaza metabolismul si da stralucire pielii, dar daca acest lucru nu este posibil, cura de detoxifiere trebuie urmata de cel putin doua ori pe an, primavara si toamna.