Cum se pot înscrie constănţenii în rândul donatorilor de sânge

Cum se pot înscrie constănțenii în rândul donatorilor de sânge

În România, lipsa sângelui pentru transfuzii este o problemă națională, dar care poate fi rezolvată cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră. Astfel, orice posesor de smartphone poate să des-carce aplicația „Și EU Donez” și să afle unde este nevoie de sânge în România. Solicitarea, după ce va fi verificată, va pleca sub formă de alertă către persoanele care și-au instalat aplicația pe telefonul mobil și au fost de acord să primească notificări în acest sens. Donatorii vor fi trimiși numai către centrele de transfuzii din orașul lor. Identitatea donatorilor de sânge, dar și a pacienților care-l primesc este protejată prin lege. Datele personale ale celor care donează sunt confidențiale și pot fi făcute publice doar de cei care donează.Intervalul minim între donări este de 8 săptămâni, iar numărul de donări nu trebuie să depășească 3 pe an la femei și 4-5 donări pe an la bărbați. Mai mult, medicii spun că derivatele din sânge, precum plasma sau trombocitele pot salva bolnavii de leucemie sau îi pot ajuta să se recupereze pe cei cu arsuri sau traumatisme.