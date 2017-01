Cum se moare cu zile în Spitalul Judeţean. Pacient cu infarct, "uitat" patru ore la Urgenţă, dus cu elicopterul la Bucureşti!

7

putin spus rusine!

In noaptea de 30 spre 31 august am chemat salvarea pentru cumnata mea, bolnava de cancer, care nu putea sa respire singura, si acuza dureri atroce...stiu ca asta este boala, dar unui bolnav nu-i poti spune nu atunci cand cere disperat ajutor de la medici. In fine pana pe la ora 14 au vazut-o doi medici, printre care si un internist si care ne-a sugerat sa o ducem acasa ca nu au ce sa-i faca, nu mai are mult de trait si sa moara pe perna ei. Am anuntat salvarea sa vina sa o transportam acasa. Nici intr-o ora si jumatate nu ne-a luat nici o salvare desi in curte, la usa urgentei erau 4!!! Nu mai putea sta de dureri, trebuia sa-i administram tratamentul, nu ne-a ajutat nimeni cu nimic, am luat un taxi si am transportat o muribunda acasa. Nu doresc nimanui sa treaca prin ce chin am trecut noi sa o putem duce acasa. Ma intreb, pentru ce a platit o viata asigurarile de sanatate? Ca sa fie trimisa sa moara pe perna ei, eventual intr-un taximetru... S-a stins dupa 2 zile, pe perna ei.