Cum se manifestă cancerul la ochi. Primele semnale şi tratament

Cum se manifestă cancerul la ochi. Primele semnale și tratament

În fazele incipiente, melanomul ocular malign este greu de depistat,, din cauză că nu are simptome evidente. Un punct de culoare închisă la nivelul irisului și orice tulburarede vedere necesită control oftalmologic, deoarece pot anunța prezența cancerului ocular.Neavând simptome care să atragă atenția, tumora intraoculară va fi greu de depistat. În faza incipientă, tumora poate rămâne latentă mai mulți ani, mai ales atunci când este posterioară și nu este localizată central. Melanomul malign coroidian, afecțiune relativ rară, apare la adulți după 50 de ani, foarte rar la tineri, și evoluează unilateral. La copiii de până în 6 ani, întâlnim, cu incidența 1:15.000, o altă formă de tumoră intra-oculară, și anume retinoblastomul, vizibil sub forma unei pete de culoare albicios-gălbuie în pupilă, la unul sau ambii ochi; semne asociate: strabism, lăcrimare abundentă, ochi roșu, durere, pierderea vederii. „În cazul melanomului malign, localizarea anterioară, la nivelul irisului sau corpului ciliar, îl face mai ușor de depistat; localizarea pos-terioară, coroidiana «ascunde» mult timp prezența și evoluția tumorii în lipsa unui control oftalmologic detaliat (fund de ochi, ecografie oculară, tomografie oculară etc.). Prognosticul este grav, deoarece sunt tumori agresive cu capacitate mare de metastazare la nivelul altor organe”, precizează dr. George Ilie, medic specialist oftalmologie, Doraly Optic.Deși boala nu este recunoscută de pacienți, primul semnal de alarmă este slăbirea accentuată a vederii într-un timp relativ scurt. Ulcerațiile sau sângerările pleoapelor pot fi simptome de melanom malign cutanat, iar vasele dilatate periferice pot anunța prezența melanomului malign conjunctival. Pentru a se putea păstra funcția vizuală, dar și pentru a crește șansele de supraviețuire a pacientului, medicii recomandă excizarea imediată a tumorii. În caz contrar, pacientul va fi nevoit să suporte o operație invalidantă, de scoatere a globului ocular. „Tratamentul ideal urmărește să distrugă local tumora înainte de a da metastaze și până nu se produc local efecte nocive. Opțiunile terapeutice includ fotocoagularea laser (pentru tumori mici), radioterapie, chimio-terapie; în cazul tumorilor extinse, se recomandă tratament radical - enucleația (extirparea globului ocular). Este foarte importantă urmărirea atentă a cazurilor pentru depistarea precoce a unei posibile noi tumori intraoculare”, mai spune medicul. Pentru diagnosticarea melanomului ocular, medicul ar putea recomanda: examen oftalmologic - evaluând interiorul ochiului afectat de boală, ecografia oculară, metodă ce folo-sește unde sonore de înaltă frecvență transmise prin intermediul unui instrument numit traductor, pentru a produce imagini de la nivelul ochiului. În anumite cazuri, pentru a pune un diagnostic exact, medicul poate recomanda biopsia.