Cum se manifestă „boala articulaţiilor”

Cum se manifestă „boala articulațiilor”

Liga Română contra Reumatismului lansează campania de informare „Mâini cu viață”, care are ca scop creșterea notorietății poliartritei reumatoide și creșterea adresabilității către medicul reumatolog. Impactul pe care poliartrita reumatoidă îl are asupra calității vieții pacienților și a societății, dar și nivelul scăzut de informare stau la baza campaniei „Mâini cu viață”. Prin acțiuni dedicate pacienților și publicului larg, campania își propune să crească notorietatea bolii și adresabilitatea către medicul reumatolog. Diagnosticarea timpurie, urmarea unui tratament adecvat, recomandat de medicul reumatolog, precum și realizarea unui plan de management al bolii pot încetini procesul de evoluție a acesteia. Aproximativ 1% din populația generală a României (200.000 persoane) este afectată de poliartrita reumatoidă, incidența fiind de trei ori mai mare la femei, comparativ cu bărbații. Vârsta medie la debut este între 25-40 de ani. În contextul în care sunt afectate persoane tinere, iar boala are o evoluția severă, cronică și invalidantă, nu este doar o problemă medicală, ci și una socială. Poliartrita reumatoidă afectează viața profesională, aproximativ 20-30% dintre pacienți suferă de dizabilitate permanentă legată de muncă încă din primii 2-3 ani de boală, iar 60% dintre aceștia își pierd locul de muncă în primii 10 ani de la declanșarea bolii. „Sunt multe cauze care pot să contribuie la apariția bolii, dar, în general, ea apare pe un teren de predispoziție genetică, peste care se suprapun factori declanșatori, în special infecții. Statisticile arată că se produce o reducere a duratei medii de viață cu 5-10 ani, ceea ce este o consecință importantă. Acest lucru apare din cauza faptului că boala poate să genereze complicații la nivelul organelor interne. Poliartrita reumatoidă nu este doar o boală a articulațiilor, ea afectează organismul în întregul lui și, din această cauză, poate să antreneze astfel de probleme. Pentru că poliartrita reumatoidă are un impact atât de mare asupra calității vieții pacienților, dar și din punct de vedere social, lansăm campania «Mâini cu viață», prin care vrem să creștem notorietatea afecțiunii și adresabilitatea către medicul reumatolog”, declară dr. Cătălin Codreanu, medic reumatolog. Poliartrita reumatoidă netratată sau tratată necorespunzător poate afecta și alte organe, precum inima, plămânii sau rinichii. Din totalul cazurilor de deces înregistrate la pacienții cu poliartrită reumatoidă, 40% sunt cauzate de afecțiunile cardiovasculare, 20% de infecții (în principal cele ale plămânilor), iar restul de complicații renale, neurologice sau de afecțiuni maligne (leucemie, mielom multiplu). Poliartrita reumatoidă debutează la cel mai productiv segment de populație, cel cu vârste între 25 și 40 de ani. Cu cât boala apare mai devreme, cu atât crește probabilitatea de a dezvolta complicații severe.