Cum se face o afacere profitabilă cu Radiologia

Noi privatizări se anunță, pentru acest an, în Spitalul Județean Constanța. Sunt vizate serviciul de curățenie, spălătoria, Policlinica 1 și Radiologia, iar conducerea spitalului susține că aceasta este soluția pentru a crește calitatea actului medical, dar și pentru a reduce considerabil cheltuielile. De exemplu, numai prin externalizarea Radiologiei, ar urma să se economisească, anual, 500.000 de euro. În 2010, a fost concesionat laboratorul de analize medicale, serviciul de bucătărie a fost externalizat, iar paznicii au fost concediați pentru ca atribuțiile lor să fie preluate de agenții unei firme private de pază. Măsurile s-au dovedit eficiente, susține dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța, în ciuda „cârcotelilor”. „Da, cu siguranță măsurile luate în 2010 au dus la eficientizarea sistemului și o spun răspicat. Vorbim de câteva miliarde de lei vechi economisite. Am încheiat anul fără datorii. Nu mi-a făcut plăcere niciodată să dau oamenii afară, dar, când iei o corabie pe furtună, mai arunci și din alimente, ca să salvezi echipajul”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”. În consecință, măsurile vor continua și în acest an, prin privatizarea altor sectoare, care fie nu s-au dovedit eficiente, fie sunt „găuri negre” ale bugetului. Este vorba de spălătorie, serviciul de curățenie, Policlinica 1 și Clinica de Imagistică Medicală (Radiologia, cum este cunoscută). Cheltuielile se reduc cu 30% În cazul Radiologiei, de exemplu, concesionarea serviciului se impune pentru că, în prezent, spitalul cheltuiește foarte mulți bani pentru întreținerea acestui serviciu, dar nu poate asigura investigații de calitate. „Într-o unitate de genul Spitalului Județean Constanța, unde sunt toate specialitățile, pentru a pune un diagnostic rapid și corect, trebuie să avem o zonă paraclinică foarte bună. Am reușit să facem laboratorul, dar pe partea de imagistică avem mari deficiențe. Aparatele sunt foarte vechi și nu avem bani să le înlocuim. Deja nu se mai fabrică nici componentele, pentru a le înlocui pe cele care s-au defectat. În consecință, prefer să concesio-nez și să cumpăr serviciile”, a declarat dr. Căpățână. Un prim avantaj, și cel mai evident, ar fi că s-ar reduce cheltuielile pe această parte. „S-ar reduce cu aproape 30%. Imagistica este o zonă extrem de scumpă. În prezent, ne costă aproximativ 1,5 milioane de euro pe an serviciile de imagistică, dar fără să asigurăm reparațiile la toate aparatele. Dacă am cumpăra serviciile, fără să ne mai preocupăm de costurile cu salariile, reparațiile etc, ne-ar costa în jur de un milion de euro, ceea ce înseamnă o economie de 500.000 de euro”, a adăugat mana-gerul. Radiologia ar urma să fie concesionată pentru o perioadă de 15 ani. Spitalul va avea angiograf Pe de altă parte, managerul susține că, în urma externalizării, va crește și calitatea serviciilor imagistice: nu vor mai fi plângeri că s-a defectat computerul tomo-graf sau că nu se pot face angiografii la spital. „Vrem să punem câteva condiții operatorului care va produce aceste servicii pentru spital. Va trebui să aibă aparate de rezervă, în cazul în care se defectează vreunul, atât la CT, cât și la RMN. Și, foarte important, am solicita prin caietul de sarcini să poată face servicii de angiografie. Spitalul acesta nu a avut și, pe praful acesta, probabil nu va avea vreodată, un angiograf. Dar nu putem avea o secție de cardiologie sau de chirurgie cardiovasculară performantă fără un angiograf”, a specificat doctorul. Personal fără griji! Privatizarea Radiologiei nu va duce la alte concedieri. În prezent, sunt foarte puțini specialiști radiologi, atât medici, cât și asistente, astfel că angajații nu au de ce să-și facă griji. De aceeași părere sunt și conducerea spitalului, și sindicaliștii: „Nu au de ce să-și facă griji. Au tot venit pe la mine, am stat de vorbă. Indiferent cine va veni, va avea nevoie de personal”, a dat asigurări șeful SCJU Constanța. Cum vor suferi bolnavii Pacienții vor fi, însă, cei care vor resimți, la buzunar, schimbarea. Nu ne referim la cei internați în spital, pentru care investigațiile vor fi în continuare gratuite, ci pentru cei din afara spitalului, pentru care, în prezent, Radiologia este o variantă mai ieftină pentru investigații imagistice. Și în prezent, ecografiile, CT-ul sau RMN-urile sunt realizate contra-cost, dar prețul este mult sub cel practicat de laboratoarelor private. După privatizare, acest avantaj va dispare.