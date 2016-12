Cum se curăţă rănile minore

Cum se curăță rănile minore

Oricât de atenți am fi, se întâmplă, de multe ori, din grabă, să nu putem evita juliturile, zgârieturile, tăieturile sau înțepăturile cu diverse obiecte ascuțițe. În astfel de situații, curățarea corectă a rănii este esențială pentru prevenirea even-tualelor infecții. Iată ce spun specialiștii că trebuie să faci dacă ai suferit un asemenea accident: 1. Spală rana cu apă rece - dacă nu poți să ții zona afectată sub un jet de apă rece, toarnă apa peste rană, folosind o cană. 2. Tamponează delicat pielea cu un prosop moale și curăț-o cu săpun. 3. Ai grijă să nu aplici săpunul direct pe rană, ci folosește un tampon de vată. 4. Dacă rămân corpuri străine în zona respectivă (praf, așchii etc.), acestea se îndepărtează cu ajutorul unei pensete, sterilizată în prealabil cu alcool. 5. Evită să folosești soluții puternice, care pot cauza iritații sau arsuri, precum iodul sau peroxidul de hidrogen. Aceste substanțe se vor utiliza doar la indicațiile medicului. 6. La final, aplică un plasture sau un pansament steril, pentru a proteja rana de microbi.