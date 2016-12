Cum se curăţă creierul când dormim

Cum se curăță creierul când dormim

Sâmbătă, 19 Octombrie 2013

Somnul permite creierului să se curețe de deșeurile acumulate în timpul perioadei de veghe datorită unui mecanism descoperit recent și care este activ îndeosebi când oamenii dorm.Această descoperire ar putea îmbunătăți înțelegerea funcțiilor biologice ale somnului și s-ar stabili tratamente adecvate împotriva bolilor neurologice precum Alzheimer, apreciază cercetătorii, al căror studiu este publicat în revista americană Science. „Creierul are diferite stări de funcționare în timpul perioadelor de veghe și de somn, arată cercetările”, spune dr. Maiken Nedergaard de la Facultatea de Medicină a Universității Rochester (New York), principalul autor al studiului.„De fapt, calitatea de recuperare a somnului rezultă din eliminarea deșeurilor produse de activitatea neuronală, care se acumulează în timpul perioadei de veghe”, adaugă el. La această activitate de curățare creierul utilizează un sistem unic numit „limfatic”, deosebit de activ în timpul somnului și care permite curățarea de toxinele responsabile de boala Alzheimer și alte boli neurologice.În plus, cercetătorii au descoperit că celulele cerebrale își reduc dimensiunile cu 60% în timpul somnului, permițând deșeurilor să fie scoase mai eficient. Sistemul limfatic asigură eliminarea deșeurilor celulare din organism, dar nu și din creier, protejat de un sistem complex de porți de acces moleculare ce controlează intrările și ieșirile. Cercetătorii au observat prima oară acest sistem de curățare cerebral datorită unei noi tehnologii de imagistică, utilizată pe șoareci, al căror creier este asemă-nător cu al omului.Acest mecanism integrat în sistemul sanguin cerebral pompează fluidul cerebro-spinal prin țesuturi și îl trimite purificat, deșeurile fiind transportate de sânge până la ficat, de unde sunt eliminate. Eliminarea toxinelor din creier este esențială, fiindcă acumularea lor, ca și a proteinelor toxice, poate provoca boala Alzheimer.Aproape toate bolile neuro-degenerative sunt legate de o acumulare de deșeuri celulare, subliniază cercetătorii.