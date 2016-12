Cum se ajunge la spital de prea multă muncă

„Domnule doctor, sunt din ce în ce mai obosit și mă simt tot mai rău, din zi în zi” - este o mărturisire des auzită în cabinetele medicilor de familie, mai ales în ultima perioadă. Din cauza ritmului alert al vieții, stresului continuu, de la serviciu și de acasă, dar și a grijilor, tot mai multe persoane se simt epuizate. Iar dacă nu au grijă și nu iau măsuri din timp, această stare le va afecta starea de sănătate.Epuizarea este o stare emoțională, mentală și fizică provocată de stresul prelungit și excesiv. Cei care acuză o astfel de oboseală excesivă se simt copleșiți și incapabili să-și mai continue activitățile zilnice. Potrivit medicilor, cei afectați acuză dureri de cap frecvente, o lipsă de energie, probleme de concentrare, dar și o stare de neajutorare și pesimism, de depresie.Cauzele care duc la epuizare sunt diverse; dar, în cele mai multe situații, de vină este locul de muncă și apare din cauza lipsei de control la serviciu (are multe responsabilități, dar nu a mai avut o zi de concediu de foarte mult timp), lipsei de recunoaștere sau de recompense, realizarea de activități monotone, desfășurarea activității într-un mediu haotic etc. Iar dacă se adaugă și tendința spre per-fecțiune, somnul insuficient, lipsa unor relații apropiate cu cei din jur și sedentarismul, rețeta pentru a ajunge în mod sigur la epuizare este completă.Boli cauzate de extenuareUn prim efect al acestei stări este asupra psihicului. De aceea, atrag atenția medicii, este nece-sară o perioadă de odihnă, de rela-xare, pentru încărcarea bateriilor.De cele mai multe ori însă, extenuarea are consecințe și asupra stării de sănătate. Per-soanele care se simt împovărate de grija zilei de mâine și de responsabilități vor ajunge să acuze și diverse dureri: ba cauzate de tulburări gastro-intestinale, ba cefalee sau probleme la nivelul coloanei vertebrale etc. În consecință, se impune și efectuarea unor analize medicale și tratarea respectivelor probleme de să-nătate. Nu trebuie uitat că și o stare de sănătate proastă contri-buie la scăderea moralului și epuizarea psihică.„Tratament“ pentru epuizareDe cele mai multe ori, cei afectați de epuizare își dau seama târziu cât sunt de obosiți și câtă nevoie au de o pauză. „Epuizarea trebuie luată în serios, terapia nu trebuie amânată și trebuie aplicate măsurile de ameliorare. În caz contrar, afectarea emoțională și fizică pot fi destul de serioase”, subliniază specialiștii paginii de informare sfatulmedicului.ro.Iată câteva sfaturi utile pentru ca starea de sănătate să nu se agraveze din cauza epuizării:r Evitarea stresului - rezer-vați-vă măcar jumătate de oră pe zi pentru odihnă și reflecție; alungați-vă din minte toate aspectele care vă îngrijorează, tot ce vă solicită atenția și con-centrarea și permiteți-vă ca pentru câteva minute să ascultați o muzică relaxantă.r Faceți mișcare - pe lângă tonifierea mușchilor, exercițiile fizice ridică moralul; în consecință, ieșiți, măcar la sfârșit de săp-tămână, într-o plimbare prin parc sau cu bicicleta. Iar dacă timpul vă permite, mergeți de câteva ori pe săptămână la sală.r Nu uitați de prieteni - persoanele care suferă de epuizare au tendința de se retrage într-o carapace, de a se izola în intimitate. În astfel de perioade dificile, însă, prietenii și familia sunt importanți, prin suportul oferit.Oboseala, simptom al unor boliOboseala excesivă sau epui-zarea poate fi cauzată de o pro-blemă de sănătate. Astfel, poate fi vorba de un episod infecțios, care dă un tonus scăzut timp de mai multe săptămâni. Totodată, printre posibilele cauze se numără bolile endocrine (tiroida, menopauza, andropauza), insuficiența renală, bolile de inimă, cancer, poliartrite sau carența de fier duce la oboseală.