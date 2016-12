Cum se administrează şi unde se găseşte castravetele amar

Cum se administrează și unde se găsește castravetele amar

Castravetele amar se poate cultiva și la noi, în ghivece, prin semințe (le putem procura de la magazinele naturiste). Are nevoie doar de lumină și căldură, iar în două săptămâni, încep să apară fructele, verzi-gălbui.Se poate consuma sub formă de ceai (se găsește la Plafare), suc (1 pahar pe zi) și sub formă de semințe măcinate (presărate în mâncare).Indicații terapeuticeUtilizările medicinale ale castravetelui amar sunt variate. Este considerat un remediu natural pentru: infecții bacteriene, pojar, răni, iritații, reumatism, tumori, diabet, ameliorează durerile și luptă împotriva cancerului.CancerÎn castravetele amar s-au descoperit foarte mulți compuși care au o activitate anticanceroasă și antitumorală. Conform unui studiu, publicat în 2007, în Farmacologia Biochimică, se demonstrează că unii compuși din castravetele amar au ajutat la distrugerea celulelor de cancer mamar.O altă cercetare, efectuată la Universitatea Saint Louis Din SUA, demonstrează că extractul de castravete amar previne și încetinește evoluția cancerului și întărește imunitatea la bolnavii de cancer.DiabetCastravetele amar este considerat insulina vegetală a diabeticilor. Conține compuși similari insulinei și unii alkaloizi care au proprietăți hipoglicemiante. După 7 ani de cercetare științifică, fitoterapeutul român, Ovidiu Bojor, a creat un remediu natural antidiabetic pe bază de castravete amar (Insuveg) care este considerat un miraculos elixir pentru bolnavii de diabet.