Cum scăpăm repede de durere şi stres? Cu un masaj subacval

Cum scăpăm repede de durere și stres? Cu un masaj subacval

Proprietățile terapeutice ale apei sunt utilizate încă din vremea împăratului Augustus pentru stimularea circulației sângelui, pentru eliminarea toxinelor din organism și pentru tratarea unor boli reumatismale precum guta sau artrita.Hidroterapia însumează toate tipurile de terapii care utilizează ca tratament proprietățile apei. De la băile cu sare, care ajută la vindecarea bolilor de piele, și până la masajul subacval, care curăță organismul de toxine și are efecte decongestive, acest tip de terapie are o influență pozitivă asupra stării de sănătate. Apa este folosită sub toate formele ei: vapori, jet de apă, băi, comprese sau duș subacval.„Dușul subacval este o procedură de hidroterapie la care alături de factorul termic se adaugă și factorul mecanic, influențând rolul de homeostazie și termoreglare a organismului”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Constanța Cicină, medic specialist balneofizioterapie, director medical la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia.Având rolul de a regla contracția sau relaxarea vaselor de sânge, acest tip de terapie oferă rezultate benefice asupra bolilor cardio-vas-culare: hipertensiune, insuficiență cardiacă sau aterioscleroză.Cum se aplică și ce efecte are?„Dușul subacval constă în aplica-rea sub apă a unui duș de 2-4 atmosfere și la o temperatură cu una sau două grade mai mare decât temperatura băii”, a completat dr. Constanța Cicină.Pacientul va sta într-un bazin cu apă, iar ședința poate dura între 5 și 15 minute. Ședințele de duș sub-acval se fac de 3-4 ori pe săptămână, timp de mai multe săptămâni la rând și sunt realizate după anumite reguli. Aplicarea jeturilor de apă rece trebuie să fie de scurtă durată. Cu cât temperatura apei este mai scăzută, cu atât procedura va dura mai puțin. Corpul trebuie să fie pregătit înainte de aplicarea dușului și trebuie să aibă o temperatură constantă. Încăperea de tratament nu trebuie să aibă o temperatură mai mică de 20 de grade Celsius. După aplicare, corpul trebuie reîncălzit și nu șters. Absorbirea apei provoacă o uscare bruscă și încălzire exterioară, nu una interioară. Apa va fi îndepărtată pe cât posibil cu ajutorul mâinilor și apoi pacientul va îmbrăca un halat de bumbac.Aplicarea apei calde trebuie utilizată cu moderație. Ea se folosește mai ales la persoanele fragile sau aflate la începutul curei. Apa caldă este mai puțin stimulantă și nu trebuie să se abuzeze de ea pentru a nu se crea o obișnuință. Procedura stimulează întregul organism și de aceea este foarte important să se respecte toate aceste reguli pentru a avea efecte pozitive.„Acțiunea intensă se datorează îmbinării unor factori importanți ca temperatura, presiunea hidrostatică a apei din baie, presiunea jetului din duș și mai ales diferențele termice. Toate acestea facilitează activarea efectelor decongestive”, a mai ex-plicat medicul Constanța Cicină.Prin astfel de terapii care utilizează apa ca metodă de tratament, organismul se eliberează de stres și durere prin ameliorarea simptomelor de boală.