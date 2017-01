Cum scăpăm de durerea în gât

Vremea capricioasă din ultima perioadă și schimbările bruște de temperatură ne afectează sănătatea și ne slăbesc sistemul imunitar. Virușii și bacteriile se răspândesc mult mai ușor și pot duce la infecții care produc dureri usturătoare în gât.Deși este întâlnită cel mai frecvent la copii și la tineri, durerea în gât poate să apară la orice vârstă. De cele mai multe ori, aceste dureri reprezintă un simptom al unei boli care afectează faringele sau amigdalele și se manifestă sub forma usturimilor, senzației de disconfort la nivelul gâtului sau a dificultăților la înghițire.Primele semne că suferi de faringită sau amigdalităPrincipalele manifestări în caz de faringită sau amigdalită sunt durerile în gât și dificultățile la înghițire. De asemenea, dis-confortul se poate răspândi la nivelul urechilor, gâtul este roșu, iar amigdalele sunt inflamate și pot avea puncte de puroi. În unele cazuri, bolnavul poate avea temperatura ridicată sau ganglionii limfatici din zona gâtului și maxilarului pot fi inflamați.În situația în care durerea în gât este cauza unei infecții virale, simptomele sunt mai ușoare și sunt strâns legate de răcelile obișnuite. În schimb, dacă este vorba despre o infecție streptococică, amigdalele se vor umfla și vor fi acoperite cu puroi, iar gâtul va fi inflamat. Pacientul va avea febră, o respirație urât mirositoare și o stare generală de sănătate proastă.Metode de a remedia durerile în gât la domiciliuÎnainte de a vizita un medic specialist, sunt câteva măsuri pe care le poți lua acasă pentru a ameliora durerile în gât. De exemplu, persoanele care își simt gâtul uscat sunt sfătuite să folosească un umidificator. Cu ajutorul acestui aparat, aerul din jur se va păstra umed, ceea ce va preveni uscarea membranelor mucoase. Cu toate acestea, cel mai indicat ar fi să achiziționați un umidificator care se va curăța în mod constant pentru a evita formarea mucegaiului.Mai este recomandat și con-sumul de usturoi, alimentul-medicament care are rolul de a stimula sistemul imunitar, luptă împotriva virusurilor și are calități antibacteriene. De aceea, consumul regulat de usturoi ar putea ajuta organismul să se vindece de infecțiile care provoacă dureri în gât și în același timp să distrugă germenii care cauzează iritație.Când este recomandată gargara cu apă săratăÎn momentul în care apare mâncărimea și inflamația la nivelul gâtului, gargara cu apă caldă și sărată are efect calmant, poate distruge bacteriile din gât și poate accelera recuperarea. Pentru a prepara soluția, se amestecă o linguriță de sare în jumătate de litru de apă la o temperatură potrivită, dar nu fierbinte.Pe de altă parte, doctorul poate recomanda gargara cu clorhidrat de lidocaină, care are rolul de a amorți zona dureroasă pentru o perioadă mai lungă de timp decât alte tipuri de medicamente. Însă, cel mai indicat ar fi să cereți sfatul medicului specialist înainte de a cumpăra substanța din farmacii.Zincul vindecă răcelile și gâtul înroșitCei care au dureri ușoare în gât și nasul înfundat, pot consuma zilnic comprimate cu zinc. În acest fel, țesutul înroșit al gâtului se va calma, iar ionii de zinc ce se deplasează spre nas pot opri acțiunea virusului care provoacă răceli.Persoanele bolnave care utilizează pastile cu zinc la fiecare două-trei ore pot reduce cu până la jumătate durata răcelii. În plus, pentru a evita infecțiile respiratorii, este recomandată administrarea unei pastile încă de la primele semne de durere. Picăturile care conțin gluconat de zinc sunt mai ușor de tolerat de stomac decât alte forme și pot fi administrate cu diverse alimente pentru a se reduce greața.Atenție, însă! Unele suplimente pot interfera cu alte produse alimentare, iar din acest motiv este necesar un consult medical înainte de a utiliza comprimatele cu zinc.