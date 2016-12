Cum scăpăm de depresia de toamnă

Toamna din calendar s-a instalat de câteva zile și în atmosferă. În mod brutal, am trecut de la soare și 25 de grade la șase grade Celsius, mulți nori, ploi și vânt. Nu-i de mirare că al nostru creier reacționează și ne trimite direct în depresie.Deodată, vedem totul gri și ne apucă o tristețe fără margini. Nu vă faceți prea multe griji, este depresia sezonieră, absolut naturală. Este o afecțiune reală, binecunoscută și pe care spe-cialiștii ne sfătuiesc să nu o ignorăm.Depresia sezonului de toamnă se manifestă prin tristețe, în special la orele dimineții, oboseală cronică, scăderea energiei, tulburări de somn, dificultăți de concentrare, modificări ale greutății corporale. În faze mai avansate, depresia se manifestă prin diminuarea interesului față de muncă, de familie, de relația de cuplu.Se estimează ca, în câteva decenii, depre-sia va devansa ca răspândire și gravitate afecțiuni dintre cele mai periculoase. Un studiu al Organizației Mon-diale a Sănătății arată faptul că depresia are efecte negative asupra sănătății de zi cu zi mai puternice decât anumite boli cronice precum anghina, artrita, astmul sau diabetul.Pentru ca să trecem cu bine peste depresia de toamnă, specialiștii ne recomandă să facem cât mai multă mișcare, să mâncăm multe legume și fructe proaspete, să dormim cel puțin opt ore de somn pe noapte și chiar să ne îndrăgostim.Somn, mișcare fizică și fructe și legumeÎnlocuiți lumina albă de acasă cu cea galbenă, cumpărați o lampă în plus și, atunci când ajungeți acasă, aprindeți-le pe toate. Puteți face același lucru și la birou, pentru ca lumina veselă să vă ajute să treceți peste starea mai puțin bună pe care o aveți.În timpul zilei, profitați de lumina naturală și faceți o plimbare de zece minute. Chiar dacă plouă sau bate vântul, agitația de afară, lumina puternică și liniștea interioară vă vor ajuta să vă recăpătați zâmbetul pierdut. Evitați întâlnirile nocturne și încercați să fiți matinali. Ziua bună chiar se cunoaște încă de dimineață, deci nu pierdeți timpul.Nu renunțați la băile fierbinți de fiecare seară. Adăugați însă în apa de baie ulei esențial de portocale, grefe, lămâie, rozmarin, iasomie și levănțică. Me-todele de aromoterapie sunt perfecte pentru relaxare și detensionare, deci nu evitați să le folosiți. Picurați pe pernă puțin ulei esențial de rozmarin și levănțică, pentru a avea un somn profund.Optați pentru lucrurile colorate, vesele și optimiste. Ascultați muzică ritmată, dansați în timp ce faceți curățenie în casă sau mâncare și nu uitați să țineți legătura cu prietenii, să vă faceți planuri de călătorii și să zâmbiți tot timpul.Mâncați multe citricePotrivit unui studiu efectuat în Japonia, aroma citricelor are un efect benefic asupra persoanelor stresate. Cercetătorii susțin că citricele conțin linalol, o substanță al cărei miros a reușit să reducă nivelul stresului în cazul animalelor implicate în studiu. Așadar consumați cât mai des portocale, grepfrut, mandarine, lămâi.Pentru a evita lipsa de energie care se instalează după prânz, în special în zilele mohorâte, nu apelați la dulciuri sau la băuturile energizante. Potrivit unui studiu publicat al cercetătorilor americani, ceaiul negru sau cel verde ne ajută să eliminăm senzația de oboseală fără efecte adverse. Acesta conține mult mai puțină cofeină decât cafeaua, iar pe deasupra are un conținut bogat de L-teanina, un aminoacid care îți îmbunătățește puterea de concen-trare.Depresia poate fi contagioasăUnele studii au demonstrat că atitudinea negativistă și stările depresive pot fi contagioase, în special în familie sau la locul de muncă. Prin urmare, evitați persoanele care au o influență negativă asupra voastră, atunci când se poate.