Cum să ţineţi sub control colesterolul

Cum să țineți sub control colesterolul

„Aveți colesterolul mărit, trebuie să vă schimbați alimentația” - acest mesaj îl aud numeroase persoane de la medicul de familie, după efectuarea analizelor medicale. Vă prezentăm, în rândurile următoare, ce înseamnă colesterolul, de ce trebuie să luați măsuri când auziți fraza de mai sus și ce puteți face pentru a-i scădea valoarea. Colesterolul este o substanță lipidică, răspândită în organismul uman (este prezentă în structura membranelor celulare din întreg corpul, inclusiv în creier, nervi, mușchi, piele, inimă etc) și necesară funcționării corespunzătoare. Pentru a realiza anumite procese, precum producerea de hormoni sau acizi biliari pentru digestia lipidelor, organismul are nevoie de colesterol. Totuși, este indicat ca valorile colesterolului să fie scăzute (de altfel, organismul necesită o cantitate mică), pentru că atunci când valoarea lui crește, lipidele sunt depozitate pe peretele arterelor (inclusiv a celor care hrănesc inima) și precipită apariția afecțiunilor cardiovasculare (ate-roscleroză, cardiopatie ischemică, infarct miocardic). Dr. Loti Popescu, medic-șef Biroul de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța, a arătat că primul lucru pe care trebuie să-l faceți în momentul în care medicul vă spune că aveți colesterolul mărit este să vă modificați stilul de viață. „Luați o serie de măsuri care s-au dovedit, de-a lungul timpului, că ajută în prevenirea bolilor cardiovasculare”, ne-a declarat doctorul. În primul rând, renunțați la fumat, care scade valoarea colesterolului bun - folosit la procesele organismului. „Fumatul crește tendința sângelui de a se coagula și de a forma cheaguri pe plăcile de aterom din vase, iar rezultatul este înfundarea completă a vasului și apariția infarctului acut de miocard sau accidentului vascular cerebral”, a adăugat medicul. Grăsimi „bune” și grăsimi „rele” De asemenea, „înlocuiți grăsimile rele cu cele bune și consumați cât mai multe fructe și legume”. Grăsimile „rele” se regă-sesc din abundență în alimentație. Pot fi de origine animală, regăsindu-le în carnea grasă de porc, de miel sau vită, în pielița de la pui sau în untura de porc sau pasăre. Mai sunt și în unt, lapte sau preparate din lapte integral, în uleiul de cocos sau cacao. Sunt și grăsimi de origine vegetală nocive (provin din grăsimi bune, dar s-au transformat în urma prelucrării chimice). De exemplu, este vorba de margarină, biscuiți, cartofi prăjiți, mâncarea de tip fast-food, chipsuri, prăjiturele, pâinea albă. Acest tip de grăsime și implicit aceste alimente trebuie să le consumați cu moderație, ba chiar să le evitați. În schimb, dr. Loti Popescu vă sfătuiește să alegeți alimentele care conțin grăsimi „bune”. Printre acestea sunt uleiurile din plante, nuci, semințe, avocado, alune, uleiul de măsline. Grăsimi „bune” sau acizi grași omega-3 conține și peștele. „Există studii care au arătat că un gram pe zi de acizi grași omega-3 a scăzut riscul de deces din cauze cardiovasculare la pacienții cu infarct miocardic în antecedente. Cel mai bogat în astfel de acizi este somonul”, ne-a mai spus medicul. Puțină mișcare în fiecare zi Nu trebuie uitate nici beneficiile exercițiilor fizice. „S-a dovedit că exercițiul fizic efectuat regulat crește colesterolul bun la unele persoane, ajută în controlul greutății, al valorilor glicemiei și tensiunii arteriale”, a precizat dr. Loti Popescu. Atenție însă! Nu faceți exercițiile fizice după ce ați servit masa ori dacă afară este foarte cald sau frig și evitați să faceți mișcare în ziua în care nu vă simțiți bine. Încercați să faceți exercițiile cam la aceeași oră, ca să vă intre în obișnuință. Medicul recomandă bărbaților să consume unul sau două pahare mici de vin roșu, iar femeilor un singur pahar din aceeași licoare, efectul fiind creșterea colesterolului bun. Persoanele care suferă de boli de inimă nu trebuie să consume alcool sub nicio formă.