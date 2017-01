Cum să te menţii în formă la orice vârstă

Cum să te menții în formă la orice vârstă

Dacă până la 40 de ani puteai mânca și bea fără probleme, pierzând ușor eventualele kilograme în plus, după această vârstă, rata metabolică scade, ceea ce face necesare măsuri speciale pentru menținerea siluetei. Cotidianul britanic citează din cartea „Fight Fat Over 40", a doctorului Pamela Peeke, care oferă câteva sfaturi pentru menținerea unei greutăți sănătoase după 40 de ani, când doar renunțarea la zahărul din ceai nu mai are rezultat.Un nou stil de viațăDacă la 20 de ani aveai nevoie de 2.000 de calorii pe zi, la 45 de ani ai putea avea nevoie de 1.700 de calorii pe zi. Iar dacă menții același aport de calorii, te poți îngrășa cu 450 de grame la 12 zile, adică circa 13 kilograme pe an. Exercițiile fizice și atenția acordată alimentației pot minimaliza acest efect, fără însă a-l anula complet.Nu lăsa grăsimea să se depunăMesele târzii sunt cei mai mari vinovați pentru depunerile de grăsime cauzate de stres. După ora 15,00, nivelul de cortizol, hormonul stresului, scade brusc, lăsând calea liberă mâncatului irațional. Dacă urmează o zi stresantă, pregătește-ți un plan alimentar sănătos și care să-ți dea energie în ziua respectivă și găsește în paralel alte soluții pentru reducerea stresului.Mai multe exerciții fiziceLa peste 40 de ani, ar trebui să faci exerciții aerobice timp de cel puțin 45 de minute, de cinci-șase ori pe săptămână, și exerciții de forță, timp de 30 de minute, de două ori pe săptămână. Chiar dacă nu dispui de timp pentru exerciții în fiecare dimineață, poți să le faci pe parcursul zilei: o plimbare în ritm alert, mersul pe bicicletă, înotul, ridicarea unor greutăți ușoare sunt la fel de benefice ca exercițiile la sală.