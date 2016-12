Cum să slăbeşti FĂRĂ dietă

Cum să slăbești FĂRĂ dietă

Europenii se îngrașă, în medie, cu un kilogram în perioada sărbătorilor, așa că, cel mai probabil, mulți vor începe anul nou încercând să slăbească. Huffington Post a publicat 10 sfaturi pentru pierdere în greutate, fără diete, fără detoxifiere, fără restricții calorice.Bazați-vă pe ce vă cere corpul, în loc să numărați caloriile, spun experții de la British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy. Asociația Britanică pentru Nutriție Aplicată și Terapie Nutrițională recomandă să mâncați încet și să vă opriți atunci când nu vă mai e foame. Porțiile nu ar trebui să fie mai mari decât palmele, pentru că stomacul are aproximativ dimensiunile unui pumn.