Cum să profităm de gusturile variate ale alimentelor de sezon

Dulce, picant, amar sau dulce-acrișor, toate aceste gusturi ar trebui să se regăsească în alimentația noastră de zi cu zi deoarece contribuie la detoxifierea și menținerea sănătății organismului. Vara este anotimpul perfect în care putem experimenta toate aceste gusturi în mod natural, oferite de fructe și legume proaspete.De exemplu, putem consuma alimente cu gust dulce în orice anotimp, câtă vreme sunt naturale și în cantități moderate. Alimentele dulci sunt recomandate în special când ne simțim devitalizați și lipsiți de energie. Pentru a vă potoli pofta de „ceva dulce”, pe timp de vară cel mai bine ar fi să mâncați pepene roșu. Acesta ajută la detoxifierea internă a organismului și reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de hidratare și de vitaminizare pe timpul verii, fiind compus în proporție de 90 la sută din apă. Mai departe, gustul picant este considerat un stimulent digestiv și acționează ca un antibiotic natural al organismului. Alimentul cel mai des asociat cu acest gust este ardeiul iute, un stimulent și un antiseptic ce conține o mare cantitate de vitamina C și beta-caroten. Cu toate acestea, nu ar trebui să consumăm cantități mari de ardei iute deoarece stomacul nostru va avea de suferit.Mâncarea cu gust dulce-acrișor are proprietăți energizante și răcoritoare. Vișinele conțin vitamina C, iar în ciuda lipsei de zaharuri, potasiul din compoziția acestor fructe contribuie la furnizarea unei cantități de energie optime organismului, dar și la arderea caloriilor.În final, gustul amar are un puternic efect detoxifiant și poate fi regăsit în plantele medicinale și în unele legume. Castravetele conține cantități mari de vitamina B și alte minerale, are proprietăți diuretice, ajută organismul să elimine toxinele și menține țesuturile și pielea sănătoase. Un alt aliment cu gust amar este ciocolata neagră, care reduce tensiunea arteriala și riscul diabetului, afecțiuni responsabile de atacurile de cord și atacurile cerebrale.