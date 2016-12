Cum să ne protejăm smalţul dinţilor

Cum să ne protejăm smalțul dinților

Smalțul dentar acționează ca o barieră împotriva substanțelor agresive pe care le consumăm. Specialiștii spun că trebuie să acordăm o importanță mai mare acestui aspect, deoarece în momentul în care este afectat smalțul dinților, riscul de apariție a cariilor crește considerabil și dantura devine sensibilă la rece, cald sau dulce.Smalțul dentar este țesutul cu cel mai înalt grad de mineralizare din organism, aflăm de la dr. Ioan Traian Moina, medic stomatolog în cadrul cabinetului Dentarex din Constanța. Potrivit dentistului, smalțul sănătos are un aspect neted, translucid, iar culoarea sa variază, de la alb-gălbui la albastru-cenușiu, în raport cu grosimea și gradul de mineralizare. „La dinții cu un procent mai mare de mineralizare, smalțul are aspect de fildeș, iar la cei mai săraci în astfel de săruri este alb-albăstrui. Aceste nuanțe nu sunt însă per-manente și se pot schimba sub influența diverșilor factori”, ne-a explicat dr. Moina. Acesta a mai spus că smalțul dentar sănătos și bine structurat este un bun izolator față de excitațiile chimice, fizice și electrice.Odată deteriorat, smalțul nu se mai refaceCu toate că smalțul dinților are o rezistență crescută datorită conținutului de minerale, acesta poate fi totuși afectat. De exemplu, specialiștii susțin că acizii produși de bacteriile din placa depusă pe dinți duc la scă-derea pH-ului dintelui și la demineralizarea smalțului. De asemenea, o ușoară demineralizare poate surveni de fiecare dată când mâncăm sau bem ceva acid. În plus, smalțul se poate sparge sau crăpa și, spre deosebire de oase, învelișul protector al dinților nu se mai poate reface.„Bacteriile din gură se hrănesc cu zahărul din resturile alimentelor pe care le consumăm. Astfel se formează acizi care atacă smalțul. Și acizii din sucurile carbogazoase sau alte băuturi sunt nocivi pentru dinți deoarece consumul excesiv sau pe o perioadă îndelungată poate provoca eroziunea dintelui. Mai mult, în momentul în care smalțul este afectat, crește riscul de apariție a cariilor, iar dintele afectat devine sensibil la rece, cald sau dulce”, a menționat dr. Ioan Traian Moina.Care sunt cauzele deteriorării smalțuluiViitoarele mămici ar trebui să fie atente deoarece starea de sănătate și alimentația din timpul sarcinii influențează dentiția copilului, a mai spus medicul stomatolog. Smalțul dinților se mai poa-te deteriora și din cauza problemelor digestive, precum afecțiu-nile însoțite de vomă, modificări ale compoziției salivei sau bruxismul, adică lovirea și frecarea dinților în timpul nopții.Dr. Moina a afirmat că sensibilitatea dinților poate fi afectată și de obiceiurile proaste ale oamenilor. „Nu vă folosiți niciodată dinții pentru a deschide o sticlă, pachet sau alte recipiente. Riscați să spargeți sau să crăpați smalțul dinților. Totodată, roaderea unghiilor și spargerea semințelor au efecte similare asupra smalțului”, susține medicul dentist.Ce mâncare trebuie să evitămPentru a reduce riscul deteriorării smalțului dentar, trebuie să eliminați anumite produse alimentare din dieta zilnică. „Cele mai periculoase alimente sunt oțetul și murăturile și asta din cauza pH-ului scăzut. Nici gemul de fructe, muștarul, maioneza și ketchup-ul nu sunt tocmai alegerile potrivite pentru sănătatea dinților, deoarece au un pH situat între 3,0 și 4,0", a precizat dr. Moina. Și consumul excesiv de fructe poate fi dăunător smalțului. „Din cauza unui pH foarte scăzut, lămâile sunt considerate cele mai dăunătoare fructe pentru dantura ta. Sunt urmate de mere, portocale și grepfrut”, a adăugat stomatologul. Totodată, consumul de alimente prea reci sau prea fierbinți poate afecta smalțul dinților.Sfaturi pentru un smalț dentar sănătosDr. Moina ne recomandă să reducem consumul de băuturi acidulate și să optăm pentru produsele alcaline care neutralizează acizii, cum ar fi laptele, brânza sau alte produse lactate. De ase-menea, folosirea paiului pentru a sorbi sucul poate ține acizii la distanță de dinți, iar periajul dentar trebuie realizat după fiecare masă.În final, dentistul ne sfătuiește să mergem regulat la un consult stomatologic, unde putem primi ajutor și sfaturi despre cum să ne protejăm dantura.