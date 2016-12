Cum să ne protejăm ficatul de sărbători

Doar trei zile ne mai despart de Crăciun iar gospodinele se întrec acum în prepararea a cât mai multor feluri de mâncare pentru o masă îmbelșugată de sărbători. Cu toate acestea, după atâtea săptămâni de post, mâncatul în exces ne poate afecta grav sănătatea și poate înrăutăți bolile ficatului.Medicii ne avertizează că în această perioadă, consumul exa-gerat de preparate grele sau abuzul de alcool pot dăuna grav ficatului. În plus, în timpul sărbătorilor se înmulțesc toxiinfecțiile alimentare și infectările cu trichinela, iar riscurile de a face accidente vas-culare cerebrale, infarcte miocardice sau accidente fizice sunt din ce în ce mai crescute.Delicatesele tradiționale românești bogate în grăsimi reprezintă un adevărat pericol pentru organismul oricăruia dintre noi.Plantele amare ajută la regenerarea ficatuluiFicatul participă la procesele metabolice, ajută la detoxificarea organismului, la facilitarea digestiei grăsimilor alimentare și luptă împotriva infecțiilor. Totodată, ficatul are o foarte mare capacitate de regenerare, dar pentru a-l menține într-o stare bună de funcționare, trebuie să îl menajăm.De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită fica-tului în această perioadă și să nu facem exces de grăsimi, dulciuri sau alcool. În plus, nu uitați să mâncați cât mai des legume și fructe în starea lor naturală.Pentru a reduce din efectele negative asupra sănătății ficatului, trebuie să consumați plante amare precum anghinare, cicoare, sparanghel, țelină, varză, lăptucă, pătrunjel, ridiche neagră, sfeclă roșie, mere, prune sau struguri. Și odihna este vitală pentru rege-nerarea ficatului, prin urmare este indicat să dormiți cel puțin șapte ore pe noapte.Ce alimente trebuie să evitațiPersoanele care au deja probleme cu ficatul, trebuie să evite supele grase de porc, rață, gâscă sau afumături și ciorbele de burtă sau fasole. Totodată, bolnavilor le este recomandat să nu consume carne de porc, rață, gâscă, vânat, carnea prăjită, cea conservată prin afumare, mezelurile sau șunca grasă.Alte alimente care trebuie ocolite pentru a nu agrava bolile ficatului sunt ouăle în exces, grăsimile precum untura, slănina sau kaiserul, laptele gras, smântâna și brânzeturile fermentate.De asemenea, dacă aveți ficatul sensibil este indicat să evitați pâinea caldă, dulciurile și prăjiturile cu creme grase, pregătite cu ouă, cacao, frișcă sau grăsime, nucile, alunele sau măslinele sărate.Mai mult, alcoolul trebuie consumat cu moderație. Studiile de specialitate arată că durata medie de metabolizare a unui pahar de băutură la nivelul ficatului este de aproximativ o oră. Astfel, în momentul în care ingerați o cantitate mai mare de alcool în acest interval de timp, capacitatea ficatului de a metaboliza proteinele, grăsimile și carbohidrații scade drastic. Acest lucru poate duce la dezvoltarea anumitor condiții medicale, precum ficat gras, hepatită alcoolică sau ciroza alcoolică.