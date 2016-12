Cum să ne păstrăm bronzul şi toamna?

Cum să ne păstrăm bronzul și toamna?

Canicula s-a terminat, frunzele au început să se îngălbenească și să cadă din copaci. E semn că a venit toamna. Gata cu zilele petrecute la plajă, gata cu băile în mare. Chiar dacă soarele se ține încă tare sus pe cer, nu mai are puterea din toiul verii. Cine a apucat să se bronzeze este preocupat acum să-și păstreze culoarea ciocolatie. Conservarea bronzului nu este foarte dificilă. Este suficient să urmăm câteva sfaturi ale specialiștilor și ne vom putea bucura de aspectul auriu al pielii până târziu, în iarnă. Hidratarea pielii este foarte importantă. În felul acesta se previne exfolierea ei. Băile spumoase, lungi și fierbinți nu sunt o idee prea bună pentru bronz. Chiar dacă este o metodă excelentă de relaxare, ele trebuie înlocuite cu dușuri scurte, cu apă călduță. În plus, trebuie evitate produsele exfoliante. Loțiunile „după plajă”, dacă v-a mai rămas ceva în tub, pot înlocui cu succes crema de corp obișnuită. Ele conțin vitaminele A, C și E și, pe lângă faptul că ne protejează de efectele negative ale soarelui, hrănesc pielea foarte bine. Fără epilat cu ceară! Chiar dacă este metoda noastră preferată de a scăpa de firele de păr nedorite, ar trebui ca, măcar temporar, să renunțăm la epilatul cu ceară. El poate fi înlocuit cu aparatul electric sau crema de epilat, nedistrugând stratul superficial de piele pe care stă bronzul nostru. Vitamine și betacaroten Morcovii, roșiile, caisele, piersicile, pepenele galben, afinele, fructele de pădure și spanacul ar trebui să facă parte din alimentația noastră zilnică. Coloranții naturali pe care le conțin conferă pielii acea nuanță aurie mult dorită. În plus, sunt bogate în betacaroten, substanță care ajută la conservarea bronzului. Autobronzante, cu răbdare Dacă, totuși, ați început să pierdeți din culoarea ciocolatie, nu este nevoie să mergeți la solar, puteți apela la produsele autobronzante. Potrivit specialiștilor în dermatologie, acestea nu au efecte negative și, pe lângă o piele frumos și uniform bronzată, oferă și o hidratare intensă. Autobronzantul are rolul de a pigmenta culoarea pielii și îl puteți achiziționa sub formă de cremă, spray sau gel. Efectul său poate dura până la patru-cinci zile, dacă nu folosiți produse exfoliante. Totul este să citiți foarte atent instrucțiunile de folosire, să aveți răbdare și să îl aplicați corect. Nu uitați să lăsați produsul să se usuce, cel puțin 30 de minute, înainte de a vă îmbrăca cu ceva, altfel riscați să se pună pe haine și nu pe piele. Ah, și fiți atentă să nu ratați porțiuni de piele, să nu vă treziți că sunteți bronzată numai pe alocuri!