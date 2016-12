Cum să găseşti echilibrul între vacanţa copilului şi job-ul de zi cu zi

Cum să găsești echilibrul între vacanța copilului și job-ul de zi cu zi

Fiecare dintre noi își aduce aminte cu nostalgie de vacanța mare și de cât de așteptată era. În societatea modernă, cea a zilelor noastre, pentru cei mai mulți părinți, vacanța mare a copilului devine încet, încet un moment de tensiune, pentru că viața cotidiană nu ne permite să petrecem timpul necesar cu micuții. Grădinița sau școala, prin programul specific rezolvă acest mic neajuns, dar vacanța presupune mult mai mult timp liber pentru copii, dar încarcă și mai mult timpul părinților, prinși în activități, indiferent de sezon.„Să ne axăm pe calitatea timpului petrecut cu copiii“Dacă pentru copii vacanța înseamnă relaxare, odihnă și distracție, pentru părinți poate ridica mai multe probleme, mai ales dacă nu au concediu și nu are cine să stea cu cei mici. Nimic însă nu trebuie să știrbească din timpul petrecut cu familia și cu atât mai puțin să priveze copiii de activitățile specifice acestei perioade.„Cel mai important aspect pe care ar fi bine să-l avem în vedere nu este timpul cantitativ, ci calitatea timpului petrecut cu copilul nostru.Micuții sunt interesați mult mai mult de afecțiune, înțelegere și apropierea de părinți, decât de petrecerea timpului separat de aceștia, indiferent că au activități plăcute. Vacanța pentru orice copil presupune provocări, dorința de a explora, tendința de a generaliza, astfel că apar, inevitabil și întrebări de genul «dacă eu sunt în vacanță, voi de ce nu puteți să fiți?»”, arată psihoterapeutul Cristina Gemănaru din cadrul Centrului de autism „Marea Neagră”, Constanța.Micile plăceri, marile satisfacțiiIndiferent că reușiți să îi trimiteți pe copii în vacanță, trebuie să înțelegeți că nimic nu înlocuiește prezența părinților și bucuria pe care copiii o resimt prin prisma acestui lucru. Un copil lăsat singur se simte abandonat și nu are repere după care să se ghideze în ceea ce trebuie să realizeze. De aceea, psihoterapeutul dă părinților câteva sfaturi care să limiteze efectele lipsurilor emoționale care pot apărea în aceste situații.„Ca urmare a acestor mici dezechilibre emoționale este bine să stabiliți un program de vacanță împreună cu copilul vostru, să găsiți soluții ca la sfârșit de săptămână, în week-end, să desfășurați activități împreună.Interesați-vă de tabere școlare cu tematici specifice: tabăra de supraviețuire, tabăra de echitație, de înot, etc. În acest fel copilul se simte înzestrat cu un rol de care va fi mândru să-l îndeplinească.Oricât de ocupat este timpul dumneavoastră , evadați pentru câteva zile împreună cu copilul într-o mică vacanță. Spre sfârșitul vacanței pregătiți copilul pentru reîntoarcerea la școală, prin accentuarea elementelor pozitive despre școală sau grădiniță și astfel veți păstra legătura părinte-copil nealterată”, susține specialistul.