Cum să fim frumoase în sezonul rece

Vine frigul și tenul nostru începe să sufere. Este agresat de vânt, de frig, de ploaie. Dacă peste vară razele soarelui l-au alintat, în sezonul rece tenul are nevoie de protecție și îngrijire suplimentară. Pentru a avea o piele fină și strălucitoare ca mătasea, trebuie să o hidratați intens și să o răsfățați cu tratamente cel puțin o dată pe lună.Pentru ca trecerea de la un anotimp la altul și schimbările de temperatură să fie cât mai ușor de suportat pentru tenul nostru, este bine să cunoaștem cum putem să-l ajutăm. Nu trebuie să ne lipsească o cremă puternic hidratantă, pe care să o folosim de fiecare dată înainte de a ieși din casă, atât pe față cât și pe gât. De asemenea, seara nu trebuie să săriți niciodată peste demachiere și nici peste etapa de aplicare a cremei hidratante de noapte. Dacă simțiți că aveți probleme mai grave, nu ezitați să vă adresați unui specialist în cosmetică.Fină ca mătasea„Primul pas este exfolierea pielii. Noi recomandăm cel puțin o dată la două săptămâni. O piele fără impurități este mai fină, radiantă și se evită astfel apariția petelor. Puteți alege tratamentul purificant, iar pentru corp, peelingul cu săruri mediteraneene. Îngrijirea trebuie continuată și acasă. Folosiți un exfoliant facial și un exfoliant pentru corp pe bază de zahăr brun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ramona Nemțanu, consultant de înfrumusețare la centrul Cellulem Block Bellezza din Constanța.Plus de hidratareDupă vară, pielea poate fi lipsită de elasticitate și uscată, în special pe față. În felul acesta, ne transmite că are nevoie de hidratare. Este adevărat că 60 % din corpul nostru conține apă, iar în lunile de vară procentajul scade din cauza transpirației. „Pentru îngrijirea tenului așa cum merită, noi recomandăm doamnelor și domnișoarelor tratamentul pe bază de vitamina C, tratament facial hidratant și luminator care ajută la recuperarea tenului nostru după expunerea la soare. Acasă este bine să folosească creme faciale de zi și de noapte cât mai hidratante”, ne mai sfătuiește specialistul Cellulem Block Bellezza.Alimentație bogată în antioxidanțiSe spune că frumusețea vine din interior, așa că detoxifiați-vă organismul și astfel vă veți curăța și pielea. Consumați multe alimente bogate în antioxidanți și cât mai multe fructe și legume. Mâncați mai ales carne de somon, foarte bogată în Omega 3 și în Omega 6.E momentul pentru epilare definitivăȘi pentru că în sezonul rece nu mergem la plajă, este momentul cel mai potrivit pentru a începe tratamentul pentru epilare definitivă. Metodele folosite sunt IPL (Lumină Intens Pulsată) și Laser. Lumina emisă de dispozitiv este absorbită de melanină (pigmentul) firului de păr, este transformată în căldură și condusă până la rădăcină, unde distruge celulele germinative. Tratamentul de epilare definitivă este eficient doar atunci când firul de păr se află în faza activă de creștere.După efectuarea ședinței, aproximativ 15 - 20 la sută din părul de pe zona tratată va cădea treptat după 1 - 3 săptămâni. Cu cât părul este mai închis la culoare și mai gros, cu atât este eliminat mai repede. Părul fin și mai deschis la culoare se elimină mai greu și este necesar un număr mai mare de ședințe. Tratamentul nu are rezultate pentru părul alb sau blond, deoarece este lipsit de pigment.