Cum să facem faţă caniculei

Cum să facem față caniculei

Ştire online publicată Miercuri, 22 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea călduroasă a revenit. Medicii de la Autoritatea de Sănătate Publică a județului Constanța fac o serie de recomandări populației astfel încât organismul să nu aibă de suferit din cauza temperaturilor caniculare: 1. Organismul are nevoie de cât mai multe lichide: 2-2,5 l/24 ore. Beți ceaiuri fără zahăr (cu lămâie), cât se poate de calde sau apă plată (alternativ cu apă minerală); 2. Evitați cafeaua, orice alte produse ce conțin cofeină, băuturile acidulate, băuturile alcoolice, tutunul, abuzul de medicamente; 3. Consumați mai puține alimente bogate în proteine și mai multe fructe și legume ca atare sau/și în salate, cu puțin ulei de măsline și cu lămâie; 4. Evitați să ieșiți în oraș la orele prânzului, dar dacă totuși o faceți, purtați ochelari de soare și acoperiti capul cu o pălărie, umbrelă. Este bine sa aveți la dumneavoastră și o sticlă cu ceai neîndulcit. Purtați haine largi, comode, de culori deschise și din texturi care lasă pielea să respire; 5. Bolnavii de inimă, cei care suferă de astm bronșic, cei cu tulburări ale tiroidei, bolnavii cu tulburări psihice, copiii, bătrânii să facă tot posibilul pentru a avea un ventilator acasă sau la serviciu; 6. Cei care pot, sa plece în aceasta perioada torida în zone racoroase (la munte); 7. In timpul zilei, la orele amiezii, nu lăsați geamurile larg deschise, ci acoperiți-le cu draperii și jaluzele; 8. Dacă apar dureri de cap prelungite, grețuri, vărsături, adresați-vă medicului de familie; 9. Dacă mergeți la plajă, evitați expunerea la soare intre orele 11 – 16, pentru a preveni complicații nedorite; 10. Respectați tratamentele pe care le aveți și nu faceți excese de niciun fel!Vremea călduroasă a revenit. Medicii de la Autoritatea de Sănătate Publică a județului Constanța fac o serie de recomandări populației astfel încât organismul să nu aibă de suferit din cauza temperaturilor caniculare: 1. Organismul are nevoie de cât mai multe lichide: 2-2,5 l/24 ore. Beți ceaiuri fără zahăr (cu lămâie), cât se poate de calde sau apă plată (alternativ cu apă minerală); 2. Evitați cafeaua, orice alte produse ce conțin cofeină, băuturile acidulate, băuturile alcoolice, tutunul, abuzul de medicamente; 3. Consumați mai puține alimente bogate în proteine și mai multe fructe și legume ca atare sau/și în salate, cu puțin ulei de măsline și cu lămâie; 4. Evitați să ieșiți în oraș la orele prânzului, dar dacă totuși o faceți, purtați ochelari de soare și acoperiti capul cu o pălărie, umbrelă. Este bine sa aveți la dumneavoastră și o sticlă cu ceai neîndulcit. Purtați haine largi, comode, de culori deschise și din texturi care lasă pielea să respire; 5. Bolnavii de inimă, cei care suferă de astm bronșic, cei cu tulburări ale tiroidei, bolnavii cu tulburări psihice, copiii, bătrânii să facă tot posibilul pentru a avea un ventilator acasă sau la serviciu; 6. Cei care pot, sa plece în aceasta perioada torida în zone racoroase (la munte); 7. In timpul zilei, la orele amiezii, nu lăsați geamurile larg deschise, ci acoperiți-le cu draperii și jaluzele; 8. Dacă apar dureri de cap prelungite, grețuri, vărsături, adresați-vă medicului de familie; 9. Dacă mergeți la plajă, evitați expunerea la soare intre orele 11 – 16, pentru a preveni complicații nedorite; 10. Respectați tratamentele pe care le aveți și nu faceți excese de niciun fel!