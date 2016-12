Cum să dai jos rapid kilogramele acumulate de sărbători

Miercuri, 30 Decembrie 2009

Ai exagerat cu mâncarea de sărbători, iar acum nu știi cum să dai repede jos kilogramele acumulate? // Dacă în zilele astea am cam exagerat cu mâncarea, nutriționiștii ne recomandă să nu apelăm la înfometare, deoarece organismul nostru va folosi caloriile acumulate pe post de rezervă, iar rezultatul nu va fi cel dorit, ci dimpotrivă, vom constata că până și apa băută ne îngrașă. // În al doilea rând, în această perioadă cântarul ar trebui să fie aliatul nostru de încredere. Medicii nutriționiști spun că trebuie să ne urcăm pe cântar de două ori pe zi, mai exact dimineața și seara, iar atunci când am observat că am acumulat chiar și 500 de grame în plus trebuie să renunțăm la cozonac, caltaboș, sarmale, răcitură sau dulciuri. În plus, medicii recomandă ca după fiecare masă să mâncăm jumătate de grapefruit, deoarece acesta este fructul minune care arde grăsimile. // Mai mult, în acestă perioadă, când mâncarea este din belșug, este indicat să mâncăm de mai multe ori pe zi și câte puțin din fiecare. Specialiștii ne recomandă două mese de fructe pe zi, deoarece acestea accelerează metabolismul, iar kilogramele în plus acumulate nu vor fi sesizabile. Mai mult, citricele sunt importante în sistemul de regenerare a organismului uman, iar acestea au un rol important în întărirea sistemului imunitar, atât de slăbit, mai ales din cauza fluctuațiilor de temperatură. Medicii recomandă alimente bogate în vitamina C, precum fructele și legumele, deoarece ajută la eliminarea toxinelor acumulate în organism în perioada sărbătorilor de iarnă. Dansul și plimbările prin parc ne păstrează silueta Specialiștii în fitness spun că mișcarea este esențială, mai ales când mâncăm de două ori mai mult decât într-o zi obișnuită. Astfel, dansul este... la îndemână în această perioadă, iar o jumătate de oră de dans te ajută să arzi până la 200 de calorii. Treburile casnice au și ele un rol important în menținerea greutății. Specialiștii spun că prin astfel de activități caloriile consumate sunt puține, în jur de 100 la o jumătate de oră de făcut curat. Plimbările prin parc sunt și ele aliatul nostru în păstrarea siluetei, astfel că după o oră de plimbare se ard aproximativ 300 de calorii. Antrenorii de fitness recomandă ca în fiecare dimineață să facem cel puțin jumătate de oră de exerciții fizice, precum abdomene, genuflexiuni sau fandări, pentru a ne menține în formă.