Cum riscăm să ajungem de pe plajă, la spital

Zilele de vacanță la mare, pe plajă se pot transforma într-un adevărat coșmar dacă uităm cele mai elementare sfaturi date de medici, vizavi de expunerea la soare. Asta pentru că în loc de un bronz desăvârșit și distracție pe cinste, ne putem alege cu insolație și zile de spitalizare.Soarele poate deveni dușmanPlajele sunt pline ochi de turiști sau constănțeni care își petrec vacanța de vară pe litoral, însă la fel de aglomerate devin și spitalele sau cabinetele medicale atunci când „amatorii de soare” uită să mai plece de pe plajă, ajungând la medic cu insolație. „O lecție neînvățată”, susțin medicii, care an de an, îi sfătuiesc să facă totul cu măsură pentru a nu avea de suferit.„Temperatura corpului uman normală este de 37 grade, cea centrală, 34 grade la extremități (mâini și picioare) și 34 - 35 grade în zona capului. Extremitățile suportă foarte bine supraexpunerea la cald, dar creierul NU. Datorită acestei sensibilități la nivelul creierului apar modificări în statusul persoanei expuse. De aceea, organismul are nevoie să nu fie expus zile în șir, la soare, în ciuda dorinței unora de a sta cât mai mult la plajă.Ce se întâmplă cu organismul când ne expunem la soare sau la temperaturi ridicate? Prin transpirație se pierd cantități mari de lichide și săruri. Iar de aici nu mai este decât un pas până la com-plicații care aduc persoana în cauză la spital”, explică dr. Dan Pletea, medic medicină de urgență.De la oboseală la pierderea cunoștințeiDacă simptomele cele mai ușoare se manifestă prin oboseală, crampe musculare, amețeli, dureri de cap, sete puternică sau vărsături, o persoană care a făcut insolație poate ajunge la stări lipotimice, adică leșin, la convulsii, pierderea cunoștinței sau chiar accidente cerebrale vasculare.„La bolnavii cronici se poate manifesta prin insuficiență cardiacă, insuficiență renală, tulburări de ritm cardiac, diabet zaharat, insolația ducând la decompensarea bolilor chiar dacă persoana respectivă își administrează corect medicația”, spune medicul.Ce avem de făcutInsolația se manifestă sub trei forme, de la ușoară la cea care implică șocul termic și care poate pune în pericol viața persoanei afectate. Iată ce recomandă medicul pentru forma ușoară care se manifestă prin slăbiciune, somnolență, greață, amețeli.Mutați persoana într-un spațiu cu umbră , îndepărtați hainele lăsând astfel ca suprafața corporală să intre în contact cu aerul cât mai mult. ATENȚIE!!! Nu duceți persoana la temperaturi scăzute unde există aer condiționat.Răcoriți corpul cu apă rece, dar nu foarte rece, aplicând prin pulverizare sau cu ajutorul unui burete.Nu administrați aspirină sau paracetamol pentru scăderea febrei!Administrați persoanei cu insolație 1 - 2 l de lichid în primele 2 h pentru rehidratare. Este preferată apa minerală sau apa potabilă la care puteți să adăugați o linguriță de sare (la 2l de apă o linguriță de sare).Odihna timp de 24h cu hidratare continuă, evitarea eforturilor fizice.Nu sunt recomandate băuturile energizante, cafeaua, alcoolul, deoarece ele accentuează deshidratarea.În forma medie, care se manifestă prin cefalee, greață și vărsături, persona nu își poate coordona mișcările și poate să își piardă cunoștința, și să ajungă la creșterea numărului de respirații. În această situație se duce persoana într-un loc răcoros și se înfășoară într-un cearceaf îmbibat cu apă rece. I se poate pune pungă cu gheață pe frunte, după care se va anunța 112 pentru îngrijiri de specialitate.Forma severă sau ȘOCUL TERMIC aduce pacientul într-o stare foarte gravă, cu stări de delir și halucinații, cu respirația și pulsul accelerate, pielea foarte uscată și în final, pierderea cunoștinței.Din acest motiv, i se poate acorda primul ajutor la fel ca în cazul anterior, însă trebuie chemată ambu-lanța în cel mai scurt timp.