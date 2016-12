Cum rezolvăm problemele din viaţa sexuală?

Sfatul psihologului

Cum rezolvăm problemele din viața sexuală?

„Avem probleme în relația sexuală, dar nu-l pot convinge pe soțul meu să meargă la doctor. Atât eu cât și soțul meu avem 30 de ani și formăm un cuplu de zece ani. La început a fost bine, pe toate planurile, dar după primii doi - trei ani, au apărut probleme în relația sexuală. Soțul meu nu mai are niciun interes în această direcție...Am încercat în fel și chip, dar de fiecare dată găsește o scuză: fie că este prea obosit, fie că nu are chef, ba chiar a început să-mi spună că eu pun prea mult preț pe viața sexuală. Dar mie nu mi se pare normal ca la această vârstă să întreținem relații sexuale de două maxim trei ori pe an. Motiv pentru care am încercat să discut cu el să meargă la un specialist. Fie la un urolog, poate este o problemă de sănătate, fie la un psiholog. M-am lovit însă de un refuz categoric, chiar dacă i-am spus cu frumosul sau în urma unei cerți. Este un subiect delicat pentru el, nu vrea nici să discute cu vreun prieten. De aceea, apelez la dumneavoastră: cum îl pot convinge pe soțul meu să meargă la un specialist? De unde credeți că a apărut această problemă?” - Georgiana L., 30 de ani, ConstanțaPsihologul Elena Ranga i-a răspuns cititoarei Cuget Liber următoarele: „Dinamica vieții sexuale este un indicator foarte important în viața cuplului. Cauzele pentru care pot apărea perturbări sunt multiple, de la tulburări biologice, cum ar fi lipsa erecției, a libidoului, ejaculare precoce, până la cele de nivel psihologic, cum ar fi anumite blocaje la nivelul contactului fizic și emoțional și este necesar ca motivele să fie discutate cu amândoi partenerii. Motivul pentru care soțul dumneavoastră nu vrea să discute despre acest subiect ar putea fi reprezentat de sentimente de jenă, rușine, vină sau umilință. Dumneavoastră puteți să purtați o discuție cu dânsul în care să îi expuneți felul în care vă afectează pe amândoi această situație și să îi propuneți un ajutor specializat, în sensul unei terapii de cuplu”.