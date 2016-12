Cum reuşesc vedetele să slăbească, dar nu recunosc. Un nutriţionist celebru dă cărţile pe faţă

Cum reușesc vedetele să slăbească, dar nu recunosc. Un nutriționist celebru dă cărțile pe față

Ştire online publicată Vineri, 25 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Susțin că mănâncă sănătos și fac mișcare. Însă vedetele nu spun niciodată care este adevărata metodă prin care își mențin silueta.”Cand vine vorba de silueta vedetele nu spun adevarul! Fie ca esti la Hollywood, Londra, Paris sau Bucuresti, statutul de vedeta, persoana publica sau artist implica sacrificii. Stilul de viata, deciziile pe care le iei sunt subordonate imaginii, carierei. Trebuie sa arati intr-un anumit fel, succesul tau depinde de asta!Faptul ca nimeni nu recunoaste nu inseamna ca nu e greu. Cel putin din punct de vedere al dietei pot sa va spun ca lucrurile nu sunt tocmai roz. Una e ce se spune, ce se declara, ce apare in media si alta e realitatea. Marimea zero la haine se obtine prin infometare, nici vorba de diete sanatoase, personalizate sau echilibrate. Cand mananci 500 calorii/zi chiar nu mai contraza daca tu spui ca faci detox sau esti vegetarian. Fetele pe care le invidiati in reviste sunt departe de a fi un model de conduita alimentara. Insa pentru ele a fi slab inseamna bani si succes, e pragmatic, trist si greu. De la manechinele din lumea modei pana la actrite si cantarete, toate se infometeaza.Dramatic este ca nimeni nu recunoaste, ba mai mult, creaza iluzia ca ele chiar mananca normal. Isi fac poze cu dulciuri si pizza in mana, spun ca au metabolism bun si ca fac mult sport… Nu le credeti, nu incercati sa fiti ca ele, veti plati un pret greu: sanatatea, echilibrul si bucuria voastra. Nimanui nu-i este bine sau usor sa se infometeze, din pacate vedetele sunt obligate sa faca asta. Pentru ca banii si faima vin la pachet doar cu o silueta marimea zero!”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.